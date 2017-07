Streifzug durch die Unterwelt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590544/

Die Kirchturm-Glocke schlägt dreimal. "Unser Startzeichen", lacht Henriette Brendler. Um 15 Uhr geht die ausverkaufte Tour los. Erste Station: Das Erbbegräbnis mit der Totenkopffigur und den gekreuzten Knochen - in der Kirche. "Ab 1728 durften Friedhöfe nur noch außerhalb der Stadt liegen", erzählt Henriette Brendler. Das verordnete ein Erlass des preußischen Königs, um Ausdünstungen und Krankheiten zu vermeiden.

Bis dahin wurden die Toten in Stadt und Kirche beerdigt. Reiche Leute sicherten sich noch zu Lebzeiten ihre Grabstätten in St.Marien - Vip-Plätze sozusagen. Gegen Geld "gab es die besten Plätze, wo alle Gläubigen vorbeigekommen sind", sagt die Führerin. Das kunstvoll barocke Erbbegräbnis liegt also nicht umsonst rechts vom Eingangsportal. Arme, Räuber und Selbstmörder verscharrte man außerhalb der Friedhofsmauern: Sie konnten das Grabentgeld nicht zahlen. So spiegelten Friedhöfe die gesellschaftliche Verhältnisse anschaulich wieder.

Dann geht es ein Stockwerk tiefer, in die sakralen Kellergewölbe. Es riecht ein wenig muffig und trotz sommerlicher Außentemperatur fröstelt es einige Teilnehmer. Die gut isolierenden Mauern sind schuld. Hier wurde wahrhaftig "für die Ewigkeit gebaut", denn die Fundamente aus Granit stehen schon seit dem 13. Jahrhundert. Der beständige Baustoff Granit trotzte auch der Feuchtigkeit und Hochwassergefahr der nahen Oder.

Im schummrigen Licht gibt es einen Exkurs über Gemälde-Epitaphe. Die Grabdenkmale an Kirchwänden, wie im Chorbereich von St. Marien, nennt Brendler "Gedächtnisbilder". Den oberen Teil bildeten biblische Szenen, den unteren zierte die Stifter-Familie.

"Luther wollte Lebendige und Tote trennen." Trotz Reformation habe es in Frankfurt einen Aufschwung an Kirchgräbern gegeben - bis 1807. Aber die städtische Oberschicht war dagegen. Repräsentation war und ist eben das A und O. Und die Kirche brauchte nach dem Wegfall des Ablasshandels Geld.

Hinter Gittern lagern 30 Fragmente alter Grabsteine feinsäuberlich in Regalen. Sie wurden bei Bauarbeiten im Fußboden geborgen. "Vor zehn Jahren puzzelten sie Restaurierungs-Studenten zusammen.", sagt Brendler. Am Balken daneben lehnt ein metallener Sarg, unrestauriert. Darin lag der Adlige Ulrich von Biberstein. Er sei bei Aushubarbeiten des Kellers gefunden worden. Der Lokal-Fürst aus dem 16. Jahrhundert verkaufte Beeskow-Storkow an Lebus.

Oberirdisch gibt es einen kleinen Ausflug in die Nordkapelle. Hier können die Besucher die Grabsteinplatten von Angesicht zu Angesicht begutachten - da sie in die Wände eingemauert wurden. Heutzutage vibrieren Teile des Kirchendachs, wenn wie beim Stadtfest eine Ton-Probe gemacht wird. Wieder drei Jahrhunderte zurück: " ... mit welcher Er 16 Jahr in vergnügter Ehe gelebet ..." ist als Inschrift auf den Steinplatten zu lesen. Oder: "So hat es ihm auch nicht an eigenem Triebe gefehlet." Begehbare Biografien - die früheren QR-Codes an Grabsteinen.

"Achtung, Kopf einziehen!", warnt die Führerin. Wieder im Keller steht die Gruppe in der alten Sakristei. Hier bereiteten sich Pfarrer auf die Messe vor. Treppenreste lugen aus der Wand hervor. "Früher lag hier alles 1,20 Meter tiefer", erklärt Brendler. Ein Besucher entdeckt eine Art Einlass für Regalbretter im Mauerwerk. Die Führerin ist überrascht: "Toll, immer wieder finden Besucher noch etwas Neues."

Die letzte Station ist das Greiffenpfeil'sche Erbbegräbnis, links vom Eingangsportal. "Das prächtigste nachreformatorische Erbbegräbnis aus dem 17. Jahrhundert", erklärt Brendler. Der Kaufmann Cölestin Hoffmann von Greiffenpfeil kaufte die Gruft bereits 15 Jahre vor seinem Tod für 200 Taler. Testamentarisch legte der Kaufmann fest, dass die kupfernen Särge "auf ewiglich im Gewölbe unterm Nordturm" stehen sollten. Von Greiffenpfeil wollte nicht nur zu Lebzeiten glänzen - auch sein Sarg tat es. Und die Kirche freute sich über ein paar Taler mehr.

Übrigens gehören die über 500 Jahre alten Fantasie-Pflanzen an der Decke zu den ältesten Wandmalereien Brandenburgs. Zum Abschied weist Brendel erneut auf die Verbindung von Stadt und Kirche hin: Der Frankfurter Hahn grüßt von der Decke.