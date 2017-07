Die Idee vom Pferdehof auf dem Lande

artikel-ansicht/dg/0/

Borne (MZV) Seit ihrem sechsten Lebensjahr reitet Saskia vom Felde. Sie liebt Pferde, fühlt sich in der Natur wohl. Der Traum vom eigenen Reiterhof - für viele Mädchen ein Traum - scheint sich jetzt für Saskia vom Felde zu erfüllen. Vor zwei Jahren kaufte sie gemeinsam mit ihren Eltern einen großzügigen Hof in Borne. Seitdem wird geplant, gewerkelt und geräumt. Es gibt noch sehr viel zu tun. Neben dem Wohnhaus der Familie gibt es Nebengelass, welches zu Pferdeställen auf der einen Seite und zu Ferienwohnungen auf der anderen Seite ausgebaut werden sollen. Innenhof und Garten sowie die drei Hektar Land werden umgestaltet. "Tiere und Touristen sollen sich auf dem Habichtshof wohlfühlen", sagt die junge Frau mit den großen Plänen. Und schließlich soll der Hof, der Reitbetrieb in einigen Jahren eine finanzielle Grundlage für die Familie bieten. Mit Reitunterricht für Kinder hat die ausgebildete Pferdewirtin bereits angefangen.

Neben den Plänen und Visionen zur Entwicklung des Habichtshofes hat vom Felde, die gebürtig aus Deetz kommt, auch berufliche Ambitionen. Sie strebt eine Ausbildung zur Reitlehrerin für behinderte Menschen an. "Zeitlich ist das derzeit nicht zu schaffen", so die Pferdefreundin, die gemeinsam mit ihren Eltern und dem helfenden Bruder jede Minute damit verbringt, den Hof in Schuss zu bringen. An allen Enden gibt es etwas zu tun. "Wir machen fast alles selbst. Beim Ausbau der Pferdeställe holen wir uns allerdings Unterstützung durch Firmen."

Bis sich der Traum vom Reiterhof in Gänze erfüllt, bedarf es sicherlich noch einiger Jahre harter und schweißtreibender Arbeit. Doch Saskia vom Felde geht diesen Weg. Ihren fünf Pferden, den zwei frechen Ziegen, dem Maultier, den Katzen und Hunden geht es prächtig in Borne.