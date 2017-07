Mit der Kraft von Vielen

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Matthias Engels vom Forellhof Rottstock ist begeistert. Die am Dienstag in der Alten Schmiede in Lühnsdorf gestartete "FlämingSchmiede 2017" spricht ihn an: "Mit neuen Ideen braucht man nicht zur Bank zu gehen, die machen nur Häckchen. Crowdfunding finanziert die Kreativität." Engels' hat die Idee, neue Produkte rund um den Stör zu vermarkten. Den Fisch hat sein Forellenhof seit einiger Zeit in der Zucht. Dafür braucht er Geld.

Mit Engels haben sich sechzig Interessierte zur "FlämingSchmiede 2017" eingefunden. Das ist ein deutschlandweites Pilotprojekt. Es soll dazu beitragen, den Fläming "als kreative Reiseregion aufzustellen", wie es Daniel Sebastian Menzel, Chef des Tourismusverbandes Fläming e.V. ausdrückt. Er war sofort begeistert, als die Ideen an ihn herangetragen wurde, und knüpft dabei an die Geschichte des Flämings an: "So wie vor über 850 Jahren die flämischen Siedler Pioniergeist und Kreativität, Querdenken und Einfallsreichtum brauchten, so wollen wir uns heute auch präsentieren".

Beim Crowdfunding trägt eine Menschenmenge (englisch: crowd) zur Finanzierung (funding) eines Projektes bei. Ermöglicht wird das durch Plattformen wie Startnext, das auch bei der "FlämingSchmiede 2017" beteiligt ist. Dort stellt man seine Idee mit einem Video vor und bietet den Kapitalgebern natürlich einen Mehrwert. Wenn in einer selbstbestimmten Zeit das Finanzierungsziel erreicht ist, kann man seine Idee umsetzen. Außerdem hat man sie schon einmal getestet, ein Netzwerk geknüpft und ein erstes Marketing betrieben. "Dabei können sie nur gewinnen", so Markus Sauerhammer von der Startnext Crowdfunding GmbH: "Wenn ihre Kampagne nicht erfolgreich ist, haben sie wenigstens nicht unnötig investiert." Auch die Kapitalgeber haben kein Risiko, sie erhalten in diesem Fall ihr Geld zurück.

So funktioniert Crowdfunding. Das Neue an der "FlämingSchmiede 2017" ist, dass dabei erstmals in Deutschland eine ganze Reiseregion gebündelt wird. Alexander Schuler, Geschäftsführer BTE - Tourismus- und Regionalberatung, der die Idee dazu hatte, ist sich sicher: "Gemeinsam finden wir mehr Aufmerksamkeit als ein einzelnes Projekt." Er setzt auf die "Kraft der Vielen". Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer eine fachkundige Begleitung. Wer mitmachen will, der muss seine Idee bis spätestens am 24. September auf www.startnext.com/pages/flaemingschmiede einreichen. Nach einer Qualifizierungsphase müssen die ausgewählten Ideen schließlich vom 18. November bis zum 12. Januar 2018 ihr Finanzierungsziel erreichen. Mittendrin, am 19. Dezember, erhalten die drei Projekte mit den zu diesem Zeitpunkt meisten Unterstützern einen kleinen finanziellen Preis. Dieser Wettbewerb soll die Teilnehmer motivieren, in der Mitte der Finanzierungsphase nicht den Schwung für ihr Projekt zu verlieren.

Auch wenn es den Initiatoren um den Tourismusverband Fläming e.V. vorrangig um den Tourismus geht, so weiß auch Menzel, "dass es um mehr geht." Davon geht auch der neue Amtsdirektor von Brück, Marko Köhler, aus, der gekommen ist, um sich inspirieren zu lassen: "Aber natürlich geben wir das heute erworbene Wissen an die Vereine im Amt weiter."

Da ist er sich vermutlich mit Engels einig, der sich über frischen Wind freut: "Menzel bringt kreative Ideen in den Fläming". Sollte sich die Idee in der Reiseregion Fläming bewähren, könnte sie im kommenden Jahr auch auf andere brandenburgische Reiseregionen oder auf das ganze Land Brandenburg ausgedehnt werden.

Ablauf:

Die Bewerbungsphase -

Ideen einreichen

18. Juli: Kick-Off-Veranstaltung

14. September Ideenschmiede 1

21. September Ideenschmiede 2

24. September Deadline für die Einreichung der Ideen

Die Vorbereitungsphase -

Das Projekt präsentieren

29. September Auswahl der Projekte

4. Oktober Webinar für die ausgewählten Projekte

13. Oktober Intensivcoaching für die ausgewählten Projekte

Die Finanzierungsphase -

Geld sammeln

18.1 November Wettbewerbsstart - Beginn der Finanzierungsphase

19. Dezember Wettbewerbsende - Vorstellung der Gewinner

12. Januar Ende der Finanzierungsphase