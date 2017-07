Gregorianischer Weltklasse-Chor

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Sonntag tritt im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte in Beeskow der Chor "Schola Gregoriania Pragensis" auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Marienkirche, Karten in der Preisspanne von 20 Euro bis 59 Euro sind noch erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 15.45 Uhr.