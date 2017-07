Gute Stimmung auf der Insel

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Jugendeinrichtungen der Region haben am letzten Schultag vor den Sommerferien traditionell zum Jugendevent "Don't worry, be Hütte" auf die Insel eingeladen. An der achten Auflage der Veranstaltung beteiligten sich zahlreiche Kinder und Jugendliche sportlich oder künstlerisch.

Synchrone Abfolge: Die Tänzer-Gruppe der 9. Klasse aus der Gesamtschule 3 hat Spaß an ihrem Auftritt.

Großen Trubel und gute Stimmung es am Mittwochabend auf der Insel. "Die Veranstaltung ist offen für alle und wird super angenommen. Es kommen jedes Jahr mehr Teilnehmer und wir haben dieses Mal Werbung bis nach Frankfurt gemacht", berichtete Sozialarbeiterin Madeleine Werner von der Diakonischen Jugendbegegnungsstätte "Jubs", das die Veranstaltung in diesem Jahr in Kooperation mit den Erzieherschülern des Oberstufenzentrums organisiert hatte. Sie lobte vor allem, dass sich Jugendliche auch bei der Organisation einbringen würden. "Die Sanitätergruppe, die Ordnungsgruppe, die DJs - sie alle sind Jugendliche und ermöglichen dieses große Event überhaupt. Das finde ich sehr erfreulich", sagte Madeleine Werner.

Grund zur Freude hatte auch Dennis Kropf. Der Zwölfjährige sicherte sich mit seinen Darbietungen auf dem Roller den 1. Platz beim Scooter-Contest. "Ich fahre seit sechs Jahren eigentlich jeden Tag, manchmal auch zu meiner Schule in Schönfließ", erzählte er. Dass er bei seinem ersten Wettstreit überhaupt gleich den Sieg einfahren würde, hatte er im Vorfeld nicht gedacht. "Das ist schon cool. Ich bin außerdem diese Woche mit dem Roller bei der Abschlussfeier in der Grundschule aufgetreten", berichtet Dennis, der für seinen Sieg einen Gutschein für einen Online-Fachhandel erhielt. Einen solchen gab es auch für den Gewinner des BMX-Contests. Steve Böhm hatte hier die besten Bewertungen der Jury bekommen. "Ich bin eigentlich aus Berlin und nur zu Besuch hier in Hütte. Ich war auch schon bei der Veranstaltung vor zwei Jahren dabei, dieses Mal ist aber noch mehr los. Das ganze Event ist super organisiert", sagte der 14-Jährige.

Anschließend waren die Künstler an der Reihe. Beim Tanz-Wettbewerb zeigten insgesamt vier Gruppen ihr Können. Den Sieg sicherten sich dabei die "Nutella Girls" vom Ju-Terra. Beim Gesangs-Wettbewerb bewiesen die Schwestern Kao und Kyoko Miyaa ihr Talent auf der Bühne. Als Zugabe erhalten die Dance- und Song-Sieger einen Auftritt beim diesjährigen Stadtfest Ende August inklusive eines Fotoshootings.

Daneben gab es noch viele weitere Aktionen bei "Don't worry, be Hütte". So wurde eine große Graffiti-Wand aufgestellt, an der sich der Nachwuchs ausprobieren konnte. Außerdem gab es einen Basketballkorb und das EJF hatte eine Station mit Fühlbeuteln aufgebaut. "Katerbeutel" gab es hingegen bei der mobilen Jugendarbeit zu gewinnen. "Diese sollen helfen, wenn man zu viel getrunken hat. Es befinden sich unter anderem Kaugummi, Tee, Tipps gegen Kopfweh und eine Taxi-Hotline darin. Das ist mit einem Augenzwinkern zu sehen - unsere Botschaft ist, mit Alkohol vorsichtig umzugehen und sich gar nicht erst zu betrinken", erklärte Neuzelles Jugendkoordinatorin Katja Kowatzki.