Plekwek holen für letztes Konzert befreundete Musiker

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Nach zehn Jahren ist Schluss. Dabei bleibt es. Ihren Abschied von der Bühne wollen die Musiker der Poprock-Band "Plekwek" am 5. August beim Open Air im Oranienburger Weidengarten aber noch einmal ganz groß feiern. "Wir wollen noch mal alles auffahren. Es wird viele Überraschungen geben", sagt "Plekwek"-Bassist Daniel Wiesjahn. "Schließlich sind wir stolz auf das, was wir als Band erreicht haben."

artikel-ansicht/dg/0/1/1590556/

Vor allem aber werden "Plekwek" nicht allein auf der Bühne stehen. Bei vielen ihrer Stücke werden sie von befreundeten Musikerkollegen begleitet. So wird die Kindergruppe "Band for Friends" nicht nur im Vorprogramm ein Konzert geben, sondern später am Abend auch als Kinderchor in der Plekwek-Ballade "Das Kind in mir geben" auftreten. Ebenso wird sich der erste Drummer der Band, Christian Gabauer, noch einmal für ein Stück ans Schlagzeug setzen. Auch ein Bläsersatz ist dabei. Oliver Dehnick von den "Stout Scouts" wird "Plekwek" mit Mandoline und Banjo und anderen Instrumenten aus seinem folkloristischen Fundus begleiten.

Prominentester Gast an diesem Abend wird aber Marco Zorzytzky. Als "Flex der Biegsame" gehört er zu "In Extremo", der mit 1,5 Millionen verkauften Tonträgern erfolgreichsten deutschen Mittelalter-Rockband. Schon jetzt kommt der in Stolzenhagen lebende Musiker, der schon mit Aerosmith und anderen internationalen Berühmtheiten auf der Bühne stand, immer mal wieder rüber nach Oranienburg, um mit "Plekwek" zu proben. "Daniel und ich haben uns vor vier Jahren auf einer Hochzeit kennengelernt. Irgendwann hat er mich gefragt, ob ich beim "Plekwek"-Abschied mit der Band spielen will." Zorzytzky, sagte zu. Er tauscht ganz gern mal die Vollkomfort-Zone des prominenten Berufsmusikertums gegen die kleineren Säle. Deshalb hat er sich vor einiger Zeit den hiesigen "Stout Scouts" angeschlossen. "Sie machen großartige Musik - und vor allem alles allein." Er genieße es, die Kabel auch mal zu verlegen und seinen Notenständer zu positionieren. Für gewöhnlich erledigen das Roadies für ihn und seine Band. Einige Jahre hat der "In-Extremo"-Musiker auch ind der Sachsenhausener Folkband "Einini" gespielt. Im Weidengarten wird Marco Zorzytzky am 5. August "Plekwek" mit Schalmei und Marktsackpfeife begleiten. Im Vorprogramm tritt neben "Band for friends" als jüngster Band der Region mit den "Havelboys" auch die dienstälteste der Kreisstadt auf, die schon seit Jahrzehnten auf den Oranienburger Bühnen steht.. Außerdem geben sich "Poor White Trash" die Ehre.

Das Weidengarten Open Air mit dem "Plekwek"-Abschiedskonzert steigt am 5. August ab 18 Uhr im Oranienburger Weidengarten, Adolf-Mertens-Straße. Eintritt an der Abendkasse: zwölf Euro. Karten im Vorverk gibt es für zehn Euro in der Touristinfo. Ein Probenmitschnitt mit "Plekwek" und Marco Zorzytzky ist auf unserer Internetseite zu sehen.