Restaurierung auf gutem Weg

Woltersdorf (MOZ) Es sieht schon sehr viel besser aus als vor einem Jahr. Das Denkmal für die Woltersdorfer, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, wird seit mehreren Wochen restauriert. Der jahrzehntelange Kampf des Verschönerungsvereins um Fördermittel für das 1926 errichtete Denkmal mit einem Relief des Jugendstilkünstlers Fidus hat am Ende Früchte getragen - auch dank einer Spendenaktion, bei der die Bürgerschaft fast 8000 Euro bereitgestellt hat.

Am Donnerstag ist nun noch einmal eine Spende dazu gekommen, in Höhe von 2200 Euro. Sie kommt von der Sparkasse Oder-Spree und soll für den zweiten Bauabschnitt eingesetzt werden, wie Gisela Schuldt erläuterte. Die Vorsitzende des Verschönerungsvereins hat den Kampf gegen den Verfall des Denkmals viele Jahre angeführt. Voriges Jahr gelang es ihr und ihren Mitstreitern, 30 000 Euro Fördermittel vom Land einzuwerben, vor allem aus Lotto-Töpfen.

Restaurator Oliver Guhr berichtete bei der Spenden-Übergabe von seiner Arbeit. Maßgabe der Restaurierung ist das Original, das in Stein gehauene Werk - nicht etwa das in der Regel sehr viel stärker ausgearbeitete Modell. Wenn Guhr fertig ist, soll die 2007 als Schutz errichtete provisorische Überdachung einem Schleppdach mit zwei Stützen weichen. Ein frei tragendes Dach, so Gisela Schuldt, habe sich als technisch nicht machbar erwiesen.