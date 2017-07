26 Vorschläge für Oranienburger Bürgerhaushalt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) In Malz soll ein Bolzplatz entstehen. Für den Gutsplatz in Lehnitz wird eine Boulebahn gewünscht, und in der Stadtbibliothek soll ein Leseplatz für Sehbehinderte eingerichtet werden. Insgesamt 26 Vorschläge gehen in die Abstimmung zum ersten Oranienburger Bürgerhaushalt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590563/

43 Männer und 25 Frauen haben insgesamt 71 Vorschläge per E-Mail oder auf dem Briefweg eingereicht. Die meisten Wünsche und Forderungen kamen zum Bereich Straßen und Verkehr (16) sowie Natur und Umwelt (13). Kämmerin Grit Oltersdorf und Alexandra Cichon, Mitarbeiterin für den Bürgerhaushalt, haben in den vergangenen Wochen alle Vorschläge überprüft. 26 kommen in die Abstimmung. Die übrigen betrafen nicht den Zuständigkeitsbereich der Stadt, würden zu hohe Kosten verursachen oder sind sowieso bereits in Planung, wie der Bau einiger Spielplätze, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) am Donnerstag.

"Aber auch zu hohe Folgekosten, zum Beispiel bei der Aufstellung von Abfalleimern, waren ein Ausschlusskriterium", sagte Grit Oltersdorf. Einige Vorschläge, die nicht umgesetzt werden können, weil die Stadt nicht zuständig ist, würden aber auch an die entscheidenden Behörden wie die Kreisverwaltung oder an die Bahn weitergeleitet.

Hans-Joachim Laesicke ließ durchblicken, dass ihm einige Vorschläge durchaus gefielen. So kam aus Zehlendorf die Idee, an der Ecke Alte Dorfstraße/Tongrubenweg einen Verkehrsspiegel aufzustellen, damit Verkehrsteilnehmer, die aus der Scharrenstraße kommen, besseren Einblick bekommen. Der Spiegel koste 500 Euro und sei problemlos aufzustellen, so Laesicke.

Interessant ist auch die Idee zur Aufstellung von Bücherboxen, in denen gelesene Bücher getauscht werden können. Für die vorgeschlagenen Standorte in Malz und vor der Runge-Buchhandlung in der Bernauer Straße hätten sich gleichzeitig Freiwillige gemeldet, die die Boxen ehrenamtlich betreiben, sagte Alexandra Cichon, die in der Stadtverwaltung für den Bürgerhaushalt zuständig ist.

Auf der Vorschlagliste steht auch eine Mitfahrerbank, auf der Wartende mit einem Schild auf ihren gewünschten Zielort hinweisen - in der Hoffnung, mitgenommen zu werden. Solche Bänke könnten laut Vorschlag am Krankenhaus oder am Bahnhof Lehnitz stehen.

Für die Havelpromenade zwischen Schlossbrücke und Blauem Wunder wird die Aufstellung von wissenschaftlichen Spielgeräten für Kinder vorgeschlagen. Am Lehnitzsee soll ein sogenannter Aktivpark mit Sportgeräten entstehen. Die Stadtbibliothek soll einen Arbeitsplatz für Nutzer mit Sehbehinderung erhalten. Aus Zehlendorf kommt der Wunsch nach einem gepflasterten Dorfplatz, um darauf künftig bei Dorffesten tanzen zu können. Aus Malz kommt der Vorschlag für einen Bolzplatz. In Friedrichsthal wird ein Wasserspiel für den Spielplatz an der Kirche gewünscht. Außerdem wünschen sich Bürger für verschiedene Orte der Stadt Sitzbänke. Um mehr Sauberkeit zu erreichen, gibt es auch die Idee, 10 000 Laubsäcke und deren Abholung zu finanzieren. An der Feuerwache in der Julius-Leber-Straße sollen zwei Bäume gepflanzt werden, die ohnehin geplant waren.

"Ich habe mich über die vielen Ideen gefreut", sagte Bürgermeister Laesicke. Die Anzahl der eigegangenen Vorschläge für den allerersten Bürgerhaushalt sei sehr gut.