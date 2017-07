Trauma in der Trauerhalle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590568/

Günter Hotzan ist in Friedland geboren und aufgewachsen. Den Friedhof im Ort kennt der 80-Jährige wie seine Westentasche. Seit seiner Jugend hat er mit Bestattungen zu tun. Früher holte sein Vater Erich die Toten aus Friedland mit Pferdegespann und Leichenwagen von zu Hause ab, er bettete die Toten von der Bahre in den Sarg, hob Gräber aus und hielt das Seil beim Herablassen der Särge - auch der Sohn half dabei ab und zu. Inzwischen übernehmen diese Aufgaben Bestattungsinstitute. Hotzan hütet den Schlüssel für die Trauerhalle und führt Angehörige über den Friedhof auf der Suche nach der letzten Ruhestätte für ihre Toten. Namen und Sterbedaten notiert der Rentner in einem kleinen Buch - das macht er seit rund 30 Jahren. Damit angefangen hat er als Mitglied im Gemeindekirchenrat Friedland-Niewisch, seit einigen Jahren ist er es nicht mehr, aber er führt seine Bücher weiter. "Wer weiß, wofür die noch gut sind", sagt er.

Begraben werden die Toten von Friedland auf dem Friedhof an der Bundesstraße 168. Es ist ein kirchlicher Friedhof. "Beerdigt werden hier aber auch Nicht-Kirchenmitglieder", klärt Ortsvorsteher Lutz-Bodo Knöfel auf. Dass der Friedhof so gepflegt aussieht, ist Frank Konzer vom Gemeindekirchenrat zu verdanken. Gegenüber dem Eingang, um die Trauerhalle, befindet sich der alte Friedhof, er ist Gemeindeeigentum. Nur rund 20 Gräber - zum Teil umgestürzt - weisen auf die einstige Nutzung hin. "Vor etwa zehn Jahren wurde der alte Friedhof parkähnlich gestaltet. Früher war hier alles wüst und krumm", erzählt der Ortsvorsteher. Zuletzt wurde auf dem Friedhof Robert Werchos begraben. "Das muss in den 1970er-Jahren gewesen sein", sagt Knöfel. Werchos war einst Schulleiter in Friedland. "Bei ihm wurde ich eingeschult", berichtet Hotzan. Auch Knöfel wurde noch von ihm unterrichtet. Der Grabstein des Lehrers ist weg. "Er ist bei der Familie Gliese begraben. Er war deren Schwiegersohn", erklärt Hotzan. Die Familie hatte eine große Landwirtschaft.

In Benutzung ist auf dem alten Friedhof nur noch die Trauerhalle. Erbaut wurde sie 1958. Noch heute erinnert sich der 80-Jährige gut an ein traumatisches Erlebnis dort. Er war gerade dabei, einen Toten an den Füßen in einen Sarg zu heben, als ihn etwas am Rücken berührte: Es war der Fuß eines anderen Toten. "Was habe ich mich erschrocken", betont er.

Einst gab es in der Stadt drei Friedhöfe: neben dem neuen und dem alten, die der Einfachheit halber als einer gezählt werden, gab es den jüdischen Friedhof, der aus Beeskow kommend links vor den Neubauten liegt, und den alten Zeuster Friedhof, zu dem man gelangt, wenn man rechts in die Beeskower Straße abbiegt. "Bis auf ein, zwei Metallgitter sieht man von dem nichts mehr", berichtet Knöfel. Auch der jüdische Friedhof wird seit den 1920er-Jahren nicht mehr genutzt. Auf dem neuen Friedhof hingegen wurden seit Totensonntag neun Personen beigesetzt. Die ersten Gräber stammen aus den 1920er-Jahren. An der Friedhofsmauer entdeckt man Familiengräber von Großbauern. Zu lesen ist Erbhofbauer, Bäckerei-, Tischlereimeister. Vor etwa zehn Jahren wurden viele alte Gräber entfernt. "Gute 200 Tonnen Material kamen damals zusammen", erzählt Hotzan. Geblieben sind Ruhestätten, um die sich jemand kümmert. Dazu gehören auch rund 15 Soldatengräber. In einem ruht Waclaw Kowalski, der polnische Soldat kam als Gefangener zu Familie Hotzan und half auf dem Feld mit. "Er war wie ein Bruder für mich", erklärt der 80-Jährige. Bei einem Gewitter versteckte sich der Pole unter einer Weide - der Blitz schlug ein und er war tot. Eigentlich wollte der kleine Hotzan ihn damals begleiten.