Cholera breitet sich wegen Konflikten und Dürre aus

Genf (dpa) Jemen, Südsudan, Somalia, Nigeria, Kenia: In den vergangenen Monaten häufen sich Meldungen zu Cholera-Ausbrüchen in Afrika und auf der Arabischen Halbinsel. Die Epidemien werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) von den Konflikten und der Dürre in den betroffenen Ländern massiv begünstigt. "Der Erreger ist in diesen Ländern vorhanden, die Situation macht es ihm unheimlich leicht, sich zu verbreiten", sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier.

Ein jemenitischer Junge mit Verdacht auf Cholera wird in einem Zelt in einem Krankenhaus in Sana'a (Jemen) behandelt.



© dpa