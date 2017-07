Exhibitionist erschreckt Elfjährige in Glienicke

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (mo) Ein etwa 50-Jähriger Mann entblößte sich am Mittwoch vor einer Elfjährigen in Glienicke. Zur Anzeige brachten die Eltern des Mädchens den Vorfall am Donnerstag. Der Mann sei auf einem Fahrrad auf das Mädchen zugekommen. "Er hat ihr seinen unerigierten Penis gezeigt", berichtet Polizeisprecher Christian Raschke. Wer der Mann war, blieb offen. Der Exhibitionist war im Anschluss auf seinem Fahrrad davongefahren.