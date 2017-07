Zwei Autos am Freitagmorgen in Berlin ausgebrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Luxuslimusine ist in Berlin-Rudow am frühen Freitagmorgen vollständig ausgebrannt. Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin in der Straße "An der Wederlake" gegen 1.30 Uhr einen Feuerschein gesehen und das brennende Auto entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Wagen nicht mehr zu retten. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist unklar.