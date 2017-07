artikel-ansicht/dg/0/

Semlin (MOZ) "Zur Sommerzeit zieht's Jahr für Jahr / Nach Semlin die Läuferschar / Idyllisch und schön ist der Ort / 3-Seen-Lauf heißt das Zauberwort", dichtete Gerd Last für das diesjährige Volkssportereignis im Dorf. Zum 36. Mal starten am 29. Juli, zwischen 9.00 und 10.30 Uhr, wieder insgesamt rund 1.000 Läufer, Radler und Walker.

Start für Läufer auf den langen Distanzen von 21 bzw. 25 Kilometer. Sie durchqueren zunächst das Dorf und biegen dann rechts ab in Richtung Hohennauen und umrunden auf der 25-Kilometer-Strecke namensgebend drei Seen. © Simone Weber

"Für mich ist es alljährlich ein bewegendes Gefühl, wenn so viele Sportler an "meinem' Lauf teilnehmen", sagt der "Vater" des Ganzen. "So ein Lauf, mit dieser Atmosphäre, mit doppelt so vielen Läufern, wie der Ort Einwohner hat. All das gibt es nur in Semlin!", so Gerd Last.

Start und Ziel für den Lauf um den Hohennauener-Ferchesarer See (und den Witzker See auf der längsten Strecke) ist wieder am Dorfhafen. Neben Läufern nehmen traditionell auch Walker und Radfahrer teil. Die abwechslungsreiche 21-Kilometer-Strecke führt zwischen 1,5 und 2,5 Stunden als Halbmarathon (21,098 Kilometer) auf dem malerisch schönen nördlichen Steilufer über Wald-, Wiesen- und Feldwege einmal rund um den See. Bis Hohennauen und noch einmal zwei Kilometer nach Wassersuppe verläuft die Strecke über Asphalt.

"Da die Waldwege zu schmal zum Überholen sind, sehen wir Radler auf der 21-Kilometer-Strecke nicht so gern", so das Organisationsteam. "Auch die acht Kilometer-Strecke mit dem Wendepunkt in der Dranseschlucht ist für Radfahrer auf Grund der schmalen Uferwege nicht geeignet. Sie sollten möglichst über 25 Kilometer starten."

Die 25-Kilometer-Strecke, die ursprüngliche Drei-Seen-Lauf-Strecke seit 1978, schließt den "Langen Kanten" vom Abzweig nach Wassersuppe weiter Richtung Witzke und den Witzker See bei Lochow ein (siehe Grafik/Quelle: www.drei-seen-lauf.de). Hinter Lochow wartet auf die Läufer eine kleine Steigung, die Erstteilnehmer oftmals unterschätzen. Die Radfahrer werden gebeten, auf dieser Strecke, über den Wassersuppschen Weg durch die Ferchesarer Heide bis Ferchesar, und zwischen Versorgungspunkt Ferchesar bis kurz vor dem Ziel die Straße zu benutzen. Radler und Läufer gehen mit 15 Minuten Abstand auf die Halbmarathon- und 25-Kilometer-Distanz.

Wie im letzten Jahr erstmals starten auch in diesem Jahr wieder Kinder bis elf Jahre über 600 Meter.

Von der Anmeldung bis zur Siegerehrung wird auch der 36. Drei-Seen-Lauf wieder durch viele ehrenamtlichen Helfer und die Hilfe vieler regionaler Unternehmen als Sponsoren perfekt organisiert sein. Es ist der dritte Lauf, den das neue Team organisiert. Auf der Strecke gibt es mehrere Versorgungspunkte. Ein Startgeld wird nicht erhoben. Es erfolgt keine Zeitnahme. Jeder, der das Ziel erreicht, darf sich als Sieger fühlen. Jeder angemeldete Sportler wird mit einer Teilnehmermedaille aus Naturstein geehrt. Dazu gibt es die kostenlose Laufzeitung. Aber auch das preiswerte T-Shirt zum 36. Drei-Seen-Lauf ist ein "Muss". Dieses kann auch auf der Internetseite vorbestellt werden.

"Bisher gibt es schon weit über 600 Anmeldungen für den Lauf", so das Organisationsteam. "Mittlerweile kommen Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern. Auch Läufer aus Österreich, Italien und sogar Südamerika hatten wir schon."

Die Anmeldung erfolgt noch bis 28. Juli, 12.00 Uhr, online auf www.drei-seen-lauf.de.