Kunstverein Zehdenick startet Integrationsprojekt

Hält den Gestaltungsvorschlag in den Händen: Projektmanagerin Gudrun Lomas will das Projekt Paradiesgarten ab Herbst mit Zehdenicker und Flüchtlingsfamilien umsetzen © Martin Risken/GZ

Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Integration von Flüchtlingen hatte das Ministerium das Projekt "500 Land-Initiativen" aufgelegt. Zusammen mit dem Klein-Mutzer Landschaftsarchitekten Bert Kronenberg wurde überlegt, wie die Fläche an der Ecke Straße des Friedens, Marianne-Grunthal-Straße ansprechend gestaltet werden kann.

Schon bald entstand daraus eine Gemeinschaftsinitiative, der neben der Gebäude- und Wohnungswirtschaft (Gewo) Zehdenick auch Vertreter der Stadt Zehdenick angehören. In einer Ideenwerkstatt wurden die Vorschläge für den Paradiesgarten gesammelt. Auch die Verantwortlichen der Willkommensinitiative sowie des Kiezpunktes konnten für das Vorhaben gewonnen werden, sodass dem Fördermittelantrag nichts mehr im Wege stand. Nach einigen Verzögerungen hielt Projektmanagerin Gudrun Lomas Ende Juni endlich den ersehnten Bescheid in den Händen. Den notwendigen Eigenanteil für das Vorhaben stellte die Stadt Zehdenick zur Verfügung.

Mittlerweile gibt es eine Vorstellung davon, in welchen Schritten das Vorhaben umgesetzt wird. Im Herbst soll mit dem Pflanzen begonnen werden. In der Mitte des Paradieses werde eine Skulptur aufgestellt, die von dem Zehdenicker Künstler Uwe Thamm gestaltet wird. Eine Sitzbank ohne Lehne soll in der Form einer Schlange hergestellt werden. Zwei Apfelbäume, üppig bepflanzte Blumenbeete und Lichtelemente aus Holz komplettieren das Ensemble. Für die Pflege des Gartens will die Initiative später die Anwohner gewinnen. Die sollten auch ein wachsames Auge auf die Anlage werfen, damit sie später nicht dem Vandalismus zum Opfer fällt.

"Der Paradiesgarten soll als hervorgehobener Teil des öffentlichen Raumes Begegnung und Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Lebenssituation befördern. Dazu erfolgt eine offene Gestaltung mit einladendem Gestus und freundlich-lebensbejahender Ausstrahlung", schreibt Bert Kronenberg in seinen Gedanken zur Gestaltung. Und: "Die Rahmung des Gartens durch Blumenrabatten definiert einen offenen, platzartigen Raum, vermeidet Abschottung und befördert eine friedvoll-heitere Stimmung."

Mit dazu beitragen soll auch die Realisierung des Vorhabens: "Die Ausführung erfolgt mit gemeinschaftlichem Engagement von Flüchtlingen und Zehdenickern über ein Jahr lang und schließt auch die Pflege des Gartens über die kommenden Jahre mit ein. Bei gemeinsamer Arbeit im Freien können sich alle besser kennenlernen und eventuell vorhandene Vorurteile abbauen, sich über die selbst geschaffene grüne Oase freuen und die kommenden Jahre mit ihren Kindern zur Erholung, für kleine Feste oder auch nur für einen Plausch im Grünen nutzen", so Gudrun Lomas in ihrem Projektantrag. Der Paradiesgarten soll selbstverständlich auch künftig als Treffpunkt für Zehdenicker und Flüchtlingsfamilien zur Verfügung stehen. Das Konzept von Bert Kronenberg berücksichtigt dies bereits: "Bei Bedarf wird am Kopfende der Anlage ein großes Zelt aufgestellt. Dann erhält der Ort einen Abschluss gegenüber der Grünfläche hinter dem Wohnhaus der Raum zwischen den Bänken wird zu einem einladenden Vorplatz."