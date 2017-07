Quasimodo lockte Publikum an die Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Zu den besonderen Theatermomenten mit "Lichtblick e.V." gehören in seinem 20-jährigen Bestehen die Open-Air-Aufführungen der Erwachsenenstücke, die im Frühjahr im Kulturzentrum ihre Premiere hatten. Nach früheren Open-Air-Aufführungen im Gutspark in Großwudicke gastierten die Laienschauspieler in diesem Jahr zum vierten Mal auf dem Gelände des Rathenower Wassersportvereins Kanu 1922 e.V.

Szene aus dem Stück: Quasimodo wurde in Paris zum König der Narren ausgerufen.

"Zweimal mussten wir zum Open Air auf Grund des Wetters mit der Aufführung in die Bootshalle ausweichen", erzählte Vereinsvorsitzender Stefan Schulz. "Bei den Vorhersagen der verschiedenen Wetter-Apps hatten wir heute Vormittag etwas Angst. Aber wir haben uns einfach die beste herausgesucht." Das Wetter am vergangenen Samstag meinte es dann auch gut. Rund 200 Gäste genossen zur Aufführung von Victor Hugos "Der Glöckner von Notre-Dame" die sommerlich launige Atmosphäre direkt an der Havel.

Sechs Mitglieder des Wassersportvereins luden die Gäste bereits zwei Stunden vor Beginn der Aufführung zu fruchtiger Bowle, frisch gebackenen Torten und Bratwurst vom Grill ein. "Ich habe jede der bisher drei Open-Air-Aufführungen hier gesehen", sagte die Semlinerin Rita Schütt. "Und es gibt doch wieder die tolle Bowle. Die ist einfach lecker." Von dem begehrten Getränk gibt es vier Sorten: Zitro, Rote Beeren, Frucht mit Ananas und alkoholfreie Caipirinha. "Für die Pause müssen wir wohl noch mal neue Bowle ansetzen", meinte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Kathrin Friedrich, die drei der vier Sorten angesetzt hatte. "Viele wollen auch schon die eigentlich erst für die Pause vorbereiteten Bratwürste probieren."

Das dramatische Stück im Jubiläumsjahr hielt sich stärker an die Romanvorlage aus dem Jahr 1831 als die populäre Disney-Fassung. Im Mittelpunkt der 100-minütigen Handlung stellte "Lichtblick" nicht nur die Beziehung zwischen der Tänzerin Esmeralda (Franziska Rahn) und Quasimodo, dem Glöckner von Notre-Dame, sondern zeichnete ein umfassenderes Bild des Lebens im Paris des Jahres 1482, mit all seinen dramatischen Wendungen und Wechselbädern zwischen fröhlich und traurig.

Eine große Rolle spielte auch das dramatische Verhältnis zwischen Quasimodo (Martin Rißmann) und Pater Frollo (Stefan Schulz), der den Glöckner seiner Kirche als Findelkind an sich genommen hatte. Nach dem Mordversuch Frollos am Hauptmann der königlichen Garde stirbt am Ende auch die der Tat bezichtigte und verurteilte Esmeralda.