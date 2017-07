NWG erhöht 2018 die Miete nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH verwaltet rund 3700 Unterkünfte im Stadtgebiet. Eigentlich hätte sie ihre Preise 2018 in Richtung der ortsüblichen Vergleichsmiete anheben können. Doch sowohl der Aufsichtsrat als auch die Gesellschafterversammlung haben sich entschieden, die Mietpreisentwicklung nicht weiter nach oben zu treiben, erklärte der Geschäftsführer der städtischen Tochterfirma, Robert Liefke. Der Mietpreis bei der NWG, die vor allem im Neubaugebiet viele Häuser besitzt, liegt im Schnitt bei rund fünf Euro. Für die 1700 von der Gesellschaft im Auftrag von Privatleuten verwalteten Apartments gilt der nun beschlossene Verzicht nicht.

Entscheidet sich ein großer Spieler auf dem Wohnungsmarkt gegen eine Preissteigerung, kann das auch ein Index für private Anbieter sein. Das bestätigt Ingo Karbe, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus und Grund Ostprignitz-Ruppin. An große Auswirkungen glaubt er aber nicht. "Unsere Vermieter passen die Preise innerhalb der Mietdauer so gut wie nie an", so Karbe. Er verweist auf Studien, die dies belegen. Steigerungen gebe es nur bei Neuvermietungen. Die vom Verein vertretenen Eigentümer würden sich laut Karbe mit einer Kostendeckung, "etwas an Einnahmen und geordneten Verhältnissen in den Objekten" begnügen.

In der Innenstadt werden mittlerweile Mieten zwischen sieben und 8,50 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Die Preise sind mit denen im Berliner Speckgürtel vergleichbar. Die Nachfrage bleibt aber groß: Der Leerstand bei der NWG in der Innenstadt liegt gerade mal bei einem, im ganzen Stadtgebiet bei vier Prozent.

Unter Branchenkennern gilt indes als ausgemacht, dass der Neubau der Seetor-Residenz durch die Prima-Gruppe mit 67 Eigentumswohnungen für jüngste Preissteigerungen auf dem Neuruppiner Markt mitverantwortlich ist. Die Eigentumswohnungen sind vor allem für Kapitalanleger interessant. Dort werden Mieten um die zehn Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Aufgrund der hohen Preise werden diese, wie auch die 180 noch geplanten Wohnungen, in dem Viertel die Situation nicht entspannen, so Insider.

