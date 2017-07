Besucher beschwert sich über Oranienburger Polizeiinspektion

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Polizeiinspektion Oranienburg ist neu. Im Frühjahr war der Umzug. Für mehr als zehn Millionen Euro waren die denkmalgeschützten Gebäude des Luisenhofs in Eden umgebaut und saniert worden. Doch jetzt wünscht so mancher Besucher die alte Wache in der Berliner Straße 45a zurück.

Danny Jahnke ist so einer. Der Oranienburger hatte kürzlich einen Termin in der neuen Inspektion an der Germendorfer Allee. Wie jeder ordentliche Besucher betrat er das Haus über den Haupteingang. Linker Hand ist gleich die Besuchertoilette. Rechts geht es durch eine Tür in einen gläsernen Aufenthaltsraum, der aussieht wie ein Empfangstresen, aber keiner ist. Um sich anzumelden, wandte sich Danny Jahnke nach links, denn neben der Klotür ist eine große Glasscheibe. Dahinter sitzt ein freundlicher Polizist. Jahnke muss quasi durch die Glasscheibe sprechen, um zu sagen, warum er da ist. Da gibt es einige Möglichkeiten, warum jemand sich auf den Weg zur Polizei machen muss: eine sexuelle Belästigung anzeigen, einen Diebstahl klären, eine Beschwerde gegen seinen Nachbarn loswerden, eine Vorladung, eine Zeugenaussage.

Zurück zu Danny Jahnke. Der Oranienburger schilderte im Flur stehend sein Begehr. Man bat ihn zu warten und im Besucherbereich Platz zu nehmen. So weit, so gut. Doch dann wurde der Warteraum für den Oranienburger zur Info-Quelle vieler menschlicher Belange. "Ich hatte überhaupt gar keine Lust, das alles zu hören, aber ich musste es. Soll ich mir etwa die Ohren zuhalten?", beschwert sich Jahnke. "Ob ich wollte oder nicht, ich habe alle Probleme der anderen Besucher mitbekommen. Ich fühlte mich dem ausgeliefert. Das kann doch nicht sein." Immer wieder öffnete sich die Tür auch zum Wartebereich. Jahnkes Fazit: "Alle hören zu, Diskretion gleich null." In der alten Wache lief das anders. Da wurde jeder einzelne Besucher einzeln in einen hördichten Raum eingelassen, erst dann wurde gefragt, was los sei.

Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, sieht keine Möglichkeiten, durch bauliche Veränderungen des Eingangsbereichs für mehr Diskretion zu sorgen. Sie rät allen Besuchern, dem Polizisten hinter der Scheibe umgehend zu signalisieren, "dass es um ein sensibles Thema geht", so Ariane Feierbach. Dann öffnet sich die Tür neben der Glasscheibe, und niemand könne mehr mithören.