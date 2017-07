artikel-ansicht/dg/0/

Hammelspring (GRA) Nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang am Donnerstagnachmittag im Templiner Ortsteil Hammelspring ist die Regionalbahn 12 aus dem Takt geraten. Bis auf Weiteres verkehrt die Regionalbahn zwischen Templin und Löwenberg beziehungsweise Berlin nur im Zweistundentakt, teilt der Betreiber, die Niederbarnimer Eisenbahnbetriebsgesellschaft (NEB), am Freitag mit. Vorerst gelte ein Zweistundentakt. In Templin-Stadt fährt der Zug zur geraden Stunde zur Minute :33, in Löwenberg zur ungeraden Stunde zur Minute :37. Ein Ersatzverkehr mit Bussen konnte hingegen nicht eingerichtet werden. Der RE 5 hielt am Freitagmorgen außerplanmäßig um 6.32 Uhr in Löwenberg.