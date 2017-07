Zahl der evangelischen Christen bundesweit leicht gesunken

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Die Zahl der evangelischen Christen in Deutschland ist im Jahr 2016 abermals leicht gesunken. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Freitag mitteilte, gehörten ihr Ende 2016 insgesamt rund 22 Millionen Menschen und damit knapp 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr an. Die EKD führt den leichten Rückgang vor allem auf den demografischen Wandel zurück. So starben im vergangenen Jahr 340 000 Mitglieder, 190 000 Menschen traten aus der Kirche aus. Erstmals seit drei Jahren seien wieder weniger Menschen ausgetreten als Mitglieder im selben Zeitraum durch Taufe (180 000) oder Aufnahme (25 000) hinzukamen.