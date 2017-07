VW-Chef Müller beklagt «Kampagne» gegen Dieselmotor

artikel-ansicht/dg/0/

Zürich (dpa) Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller sieht in der Diskussion um Fahrverbote und den Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen eine Kampagne.

«Die gegen den Dieselmotor laufende Kampagne ist heftig, der Marktanteil des Diesels rückläufig», sagte der VW-Vorstandschef der «Neuen Zürcher Zeitung» (Freitag). «Doch man tut dem Diesel unrecht. Ich plädiere für eine sachliche, ausgewogene Diskussion.» Die neuesten Diesel-Generationen seien «sehr gut», vor allem beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid-Gases (CO2).

Seit Monaten suchen deutsche Großstädte nach Lösungen, wie sie die Schadstoffbelastung mit den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden auf ihren Straßen reduzieren können. In Stuttgart und München drohen insbesondere älteren Diesel-Autos Fahrverbote. In Europa müssen die Autobauer allerdings den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten in den kommenden Jahren deutlich senken. Ansonsten drohen ihnen wegen EU-Regeln deutliche Strafen.

«Die Realisierung wird sehr hart», gab Müller zu. Die Dieselmotoren verbrauchen pro gefahrenem Kilometer tendenziell weniger Kraftstoff und stoßen daher auch weniger CO2 aus - so sollen sie bei der Reduktion der Flottenemissionen helfen. Allerdings geht der Trend auch bei Dieselfahrzeugen zu größeren, schwereren Autos mit immer mehr Pferdestärken und dementsprechend höherem Verbrauch.