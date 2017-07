B1-Vollsperrung zwischen Wust und Gollwitz

artikel-ansicht/dg/0/

Wust (MZV) (tms) Seit Donnerstag beißen bis zu 14.000 Verkehrsteilnehmer, die sonst täglich über die B1 brausen, sowie alle Gollwitzer und Wuster die Zähne zusammen. Die lang angekündigte Vollsperrung ist Realität. Wer in Wust wohnt und nach Groß Kreutz will, muss genauso die Umleitung in Kauf nehmen, wie Gollwitzer, die sonst nebenan im EKZ Wust einkaufen können. Die offizielle Umleitung führt von Brandenburg kommend über Neuschmerzke und Paterdamm auf die L 88 bis Lehnin, dann weiter nach Damsdorf (L86) und Groß Kreutz. Und umgekehrt. Denkbar ist der Weg auch über Rietz oder ein kurzes Stück Autobahn, doch bleibt er immer lang. Autoreife Schleichpfade zwischen Wust und Gollwitz gibt es nicht. Drum versucht die EKZ-Mieterschar in Wust mit Sonderaktionen die Kundschaft bei Laune zu halten, wirbt mit Rabattcoupons, Sonderverkauf und im Falle von Kaufland mit der "Baustellentombola", an der alle Kunden während der Vollsperrung mit ihrem Kassenzettel teilnehmen können. Also bis 3. September 2017. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 soll das Gros erledigt und die Restarbeit unter maximal halbseitiger Sperrung zu schaffen sein. Den Auftrag für die Erneuerung der Fahrbahn und des Radweges vom Knotenpunkt Einkaufszentrum (EKZ) Wust bis zum Knotenpunkt Schlossallee Gollwitz hat die Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH aus Michendorf bekommen.