Fahrraddieb jetzt in Psychiatrie

Rathenow (MOZ) Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstag die Polizei in Rathenow in Atem gehalten. Gleich mehrmals kam er mit dem Gesetz in Konflikt.

Zunächst beging der Mann am Morgen einen Hausfriedensbruch. Am Nachmittag versuchte er dann Diebesgut bei einem An- und Verkauf zu verkaufen. In den Abendstunden schließlich stahl er zwei Fahrräder. Der Versuch ein Drittes zu stehlen misslang. Denn nachdem er bereits das Seilschloss des auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses stehenden Fahrrads durchtrennt hatte und mit dem Rad flüchten wollte, konnten Anwohner ihn aufhalten. Die gerufene Polizei nahm den Mann, der verwirrt klingende Angaben machte, in Gewahrsam und stellte ihn einem Arzt vor. Dieser verfügte umgehend die Einweisung des 30-Jährigen in eine psychiatrische Station. Mit den Straftaten des Mannes müssen sich jetzt die Kriminalpolizei und anschließend die Staatsanwaltschaft und das Gericht befassen. Zu zwei der gestohlenen Fahrräder sucht die Polizei noch deren rechtmäßige Besitzer.