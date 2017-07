Tessa nach Stammzellenspende wieder zu Hause

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (zeit) Die an Blutkrebs (Leukämie) erkrankte Schülerin Tessa Szereiks aus Birkenwerder ist nach erfolgreicher Stammzelltransplantation wieder zu Hause. "Ich bin überglücklich darüber", teilt sie auf ihrer Facebook-Seite mit. Ihre Blutwerte seien soweit in Ordnung. Allerdings fühle sie sich schlapp. Jeder Gang falle ihre schwer. "Aber das ist völlig ok und normal." Da ihr Blut jetzt anfange, sich zu reproduzieren, bräuchte sie jede Menge Energie. "Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich wieder fit bin", warnt sie vor zu großer Euphorie.