Würzburg komplettiert Kader mit Cliff Hammonds

«Er war einer der ersten Spieler, nach denen wir unsere Fühler ausgestreckt haben», sagte Würzburgs Trainer Dirk Bauermann. «Wir sind uns sicher, dass Cliff uns mit seiner großen Erfahrung, seiner Führungsstärke und seiner hohen Qualität in Offensive und Defensive enorm weiterhelfen wird.»

Hammonds ist der neunte Neuzugang im Team und insgesamt der 13. Profi im Kader für die Spielzeit in Bundesliga und FIBA Europe Cup. Die Personalplanungen seien damit abgeschlossen, hieß es. Im Team stehen sieben Deutsche, vier Amerikaner und zwei Litauer.

Vor seinem Engagement in Ludwigsburg spielte Hammonds in Deutschland schon zwei Jahre für ALBA Berlin. 2014 wurde er mit den Hauptstädtern Pokalsieger und Vizemeister, ein Jahr später schaffte er es ins Playoff-Halbfinale. In beiden Saisons wurde er zum besten Verteidiger der Liga gewählt. Er spielte in seiner Karriere in sieben Ländern.