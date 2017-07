Spaniens Sportbehörde will Suspendierung von Villar

artikel-ansicht/dg/0/

Ángel María Villar Llona (r) ist wegen Korruptionsvorwürfen in Spanien vorübergehend festgenommen worden. © Francisco Seco/AP/dpa

Der Oberste Nationale Sportrat (CSD) wolle beim zuständigen Verwaltungsgericht die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens erreichen, teilte das - der Madrider Regierung unterstellte - Gremium mit. Anschließend wolle der Rat bei einem Treffen über die Suspendierung entscheiden.

Villar Llona, der auch FIFA- und UEFA-Vizepräsident ist, war am Dienstag zusammen mit seinem Sohn Gorka und mehreren weiteren Top-Funktionären festgenommen worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt. Am Donnerstag hatte der zuständige Ermittlungsrichter nach einer ersten Anhörung entschieden, dass der 67-Jährige zunächst in Haft bleiben muss.

Der Verbandsboss war seit Jahrzehnten ein wichtiger Mann im internationalen Fußballgeschäft. Dem spanischen Verband stand er seit 1988 vor. Erst im Mai war er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden.