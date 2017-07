Polizei ermittelt nach Raubüberfall auf Bordell

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der Veröffentlichung von Bildern und Videomaterial zu einem Raubüberfall auf ein Bordell hat die Berliner Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Zwei 15-Jährige und ein 18-Jähriger stehen im Verdacht, im März das Etablissement in der Karlsgartenstraße in der Nähe des Volksparks Hasenheide in Neukölln überfallen zu haben. Nach Polizeiangaben vom Freitag wird ein vierter mutmaßlicher Räuber noch gesucht.