Gleich drei Wahlen vor der Brust

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Steven Seifert heißt der neue Geschäftsführer des SPD-Unterbezirke Ostprignitz-Ruppin und Prignitz, die ihren Sitz in der Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße 25 hat. Seifert ist 31Jahre alt und stammt aus dem Havelland. Studiert hat er Politikwissenschaften in Bayern. Derzeit arbeitet er an einer Doktorarbeit mit dem Thema "Das politische Denken bei Stefan Zweig".

artikel-ansicht/dg/0/1/1590703/

Der neue Regionalgeschäftsführer ist seit 2012 Mitglied der SPD. Die kommenden Wochen sieht er als besonders herausfordernd an. "Wir haben jetzt drei Wahlen vor der Brust", sagte er. Zum einen muss die Kampagne von der Bundestagsdirektkandidatin Dagmar Ziegler unterfüttert werden. Außerdem gibt es die wichtigen Bürgermeisterwahlen. In Rheinsberg will Sven Alisch(SPD) Jan-Pieter Rau (CDU) als Stadtchef ablösen. Neben Alisch und dem Amtsinhaber treten dort Frank Schwochow(BVB/Freie Wähler) und Freke Over (Linke) an.

Auch in Pritzwalk wird am 24.September ein neuer Bürgermeister gewählt. Dort tritt Ralf Knacke für die Sozialdemokraten an. Er will sich gegen den derzeitigen stellvertretenden Bürgermeister Ronald Thiel(parteilos) durchsetzen, der vom derzeitigen Amtsinhaber Wolfgang Brockmann (FDP) sowie der CDU und den Kreisbauern protegiert wird. Brockmann, der seit 1990 Stadtchef ist, tritt nicht wieder an.

Es sei für ihn aufgrund der aktuellen Herausforderungen ein wenig "der kalte Sprung ins Wasser", sagt Seifert. "Aber wenn es uns gelingt, in diesen zwei wichtigen Städten den Bürgermeister zu stellen und das Direktmandat für den Bundestag zu gewinnen, kann ich mit meinem ersten Jahr als Geschäftsführer mehr als zufrieden sein."