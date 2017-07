artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (win) Der Lieferservice der Schulküche in Kremmen wird nicht eingestellt. Allerdings werden die Preise wahrscheinlich für ein Testjahr angezogen. Die für Kita- und Schulkinder bleiben aber unangetastet. Darauf einigte sich der Finanzausschuss am Donnerstag, nachdem Zahlen vorgelegt wurden.

Die Schulküche ist ein Verlustgeschäft. Die Bezuschussung des Services steigt. In den vorigen Jahren hat sich die Summe verdoppelt. Mehr als 100 000 Euro steckt die Stadt in die Küche. Das liegt zum einen an den gestiegenen Personalkosten der sieben Beschäftigten. Diese wuchsen seit 2013 auch wegen einer Tariferhöhung und der Einstellung eines zweiten Kochs um etwa 38 000 Euro auf immerhin aktuell 227 000 Euro. Demgegenüber steht ein Rückgang der Essenszahlen seit 2014. Damals waren es etwas mehr als 600 am Tag, im vorigen Jahr waren es 557, darunter 247 Kita- und 155 Schulessen, 94 wurden in Assietten geliefert und 24 Erwachsene aßen ihr Mittagessen in der Schulkantine. Eine Zahl, die im Finanzausschuss überraschte. Die Mitglieder hatten mit mehr Kremmenern gerechnet, die in der Schulküche essen.

Um einzusparen, sollte, wie berichtet, der Lieferservice einem Fremdanbieter überlassen werden. Jetzt werden die Zahlen neu kalkuliert. Das Kita- und Schulessen für jeweils 1,80 Euro und 2,10 Euro bleiben davon trotz hoher Bezuschussung unberührt. So muss die Stadt für jedes Schulessen 1,25 Euro draufschlagen, um es günstig anbieten zu können. Das Lieferessen, das derzeit 3,80 Euro kostet, soll es künftig für 5,10 Euro für Erwachsene geben, Senioren zahlen 4,80 Euro. Wer in der Schulküche essen will, für den steigt der Preis pro Mahlzeit von 3,30 Euro auf 4,80 Euro (Erwachsene) respektive 4,50 Euro (Senioren).

Die Stadtverordneten werden schon am 15. August über den Vorschlag diskutieren. Nach einem Jahr sollen die Zahlen erneut kalkuliert werden. Die Frage steht im Raum, ob die Kunden mit der Preiserhöhung mitgehen oder sich jetzt selbst günstigere Anbieter suchen. Aus dem Seniorenbeirat ist zu erfahren, dass die Senioren mit der Preiserhöhung einverstanden sind.