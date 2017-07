Brand in einer Lagerhalle in Schönfließ

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (dpa) In Schönfließ (Oberhavel) ist am Freitagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer sei gegen 15.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, berichtete ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums. Verletzt wurde niemand. In der Halle lagerten nach Angaben des Sprechers Arbeitsmaterialien einer Malerfirma. Die Feuerwehr löschte den Brand.