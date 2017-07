Zeit für eine Annäherung

artikel-ansicht/dg/0/

Pjöngjang (MOZ) Der Schritt überrascht. Inmitten der seit Jahren schärfsten Auseinandersetzungen um Nordkoreas Atomwaffenprogramm bietet Südkoreas frisch gewählter Präsident Moon Jae-In dem verfeindenten Nachbarn im Norden Gespräche an. Es wären die ersten Gespräche beider Länder seit mehr als drei Jahren. Damit das notorisch misstrauische Regime in Pjöngjang auf das Angebot auch eingeht, hat Seoul auch schon Zugeständnisse gemacht. Von humanitären Hilfslieferungen ist die Rede und einem neuen Anlauf für die Zusammenführung von Familien. Das südkoreanische Militär erklärte sich bereit, die Lautsprecherpropaganda an der Grenze einzustellen.

Das Entgegenkommen der Südkoreaner überrascht jedoch nur auf den ersten Blick. Denn so martialisch die gegenseitigen Drohgebärden zuletzt waren - tatsächlich könnte der Zeitpunkt für eine Annäherung nicht besser sein. Da ist zum einen der innenpolitische Wandel in Südkorea. Im Frühjahr musste Moons rechtskonservative Amtsvorgängerin Park Geun Hye wegen des Verdachts der schweren Korruption zurücktreten. Park stand jedoch nicht nur für Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch, sondern auch für einen harten Kurs im Umgang mit dem Nachbarn im Norden. So lehnte Park jegliche Gespräche mit dem Regime in Pjöngjang ab und setzte stattdessen auf militärisches Säbelrasseln.

In Parks Amtszeit erfolgte zudem die Schließung des gemeinsam betriebenen Fabrikgeländes im nordkoreanischen Kaesong, des letzten verbliebenen Gemeinschaftsprojekts. Sie stellte auch sämtliche Lebensmittelhilfen ein für die in vielen Teilen Nordkoreas hungernden Menschen. Bei vorgezogenen Neuwahlen im Mai gewann dann der linksliberale Menschenrechtsanwalt Moon haushoch. Er weiß damit eine große Mehrheit der Südkoreaner hinter sich. Seine Annäherungspolitik ist legitimiert.

Doch auch außenpolitisch haben sich die Parameter geändert. Südkorea kann nicht länger auf die einstige Schutzmacht USA setzen. Dafür hat Donald Trump seit Beginn seiner Präsidentschaft allzu unterschiedliche Signale gegeben. Mal kündigte er an, die US-Militär-Präsenz in Ostasien zu verringern. Dann wieder droht er Nordkorea mit Militärschlägen. Was die Gefahr eines nordkoreanischen Angriffs auf die 20-Millionen-Metropole Seoul erhöht.

Der Vorteil der Trumpschen Ziellosigkeit ist jedoch, dass sich Südkorea stärker auf die Entwicklung einer eigenen Strategie besinnen kann. Moon hat diese Lücke erkannt. Und mehr noch. Er möchte an der sogenannten Sonnenscheinpolitik wieder anknüpfen, die er als Stabschef des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun selbst entworfen hat. Sie steht für Hilfslieferungen mit der Hoffnung, damit Pjöngjang von seinem Atomprogramm abzubringen.

Die Chancen stehen gut. Denn tatsächlich sucht auch Nordkorea einen Ausweg aus dem zugespitzten Streit. So sehr das Regime um Diktator Kim Jong-Un bereit ist, sämtliche Register zu ziehen, um ja von den USA nicht gestürzt zu werden. Lebensmüde ist er nicht. Und sollte sich ein gesichtswahrender Weg finden, die Spannungen abzubauen - er würde ihn nutzen.