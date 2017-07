artikel-ansicht/dg/0/

Caracas (dpa) Bei den seit April anhaltenden Unruhen und Protesten in Venezuela sind bereits 100 Menschen ums Leben gekommen. Bei einem 24-stündigen Generalstreik starben bei Auseinandersetzungen mit der Polizei weitere drei Menschen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag in der Hauptstadt Caracas mitteilte. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt steckt in einer schweren Wirtschaftskrise und wird von einem Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung um Präsident Nicolás Maduro und einer Koalition aus rund 20 Oppositionsparteien erschüttert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590709/