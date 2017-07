artikel-ansicht/dg/0/

Die elf Frankfurter Oderhähne der Jahrgänge 2008/09 sorgen mit ihrem 1. Platz für Spannung vor dem letzten Pokalwettkampf Anfang Oktober in Zossen. Bisher zweimal Zweiter hinter den Mellenseer Crocodils könnten sie mit einem weiteren ersten Platz in der Gesamtwertung mit den Mellenseern gleichziehen - gewertet werden drei der vier Wettkämpfe - und sich gemeinsam den Pokal in der KiLa-Pokalserie 2017 des Landesverbandes holen. SCF-Teams war dies in der Altersklasse U10 schon 2012 sowie 2013 gelungen.

Die Mädchen und Jungen des Sportclubs gewannen zu Hause unter sechs Teams die Disziplinen Fahrradreifen-Drehwurf, der an den Diskuswurf heranführen soll, und den Tandem-Team-Biathlon. Hier absolvieren nacheinander jeweils zwei Sportler aus dem ausgewählten sechsköpfigen Team eine Laufstrecke und werfen zweimal auf Ziele. In der Weitsprung- und der 40-m-Hindernis-Sprintstaffel wurden die Oderhähne jeweils Zweite und führten die Ranglistenwertung mit sehr guten sechs Punkten an. "Das lief einfach hervorragend. Alle elf haben sich eine dicke Eins verdient. Sie waren bei jedem Wettbewerb konzentriert dabei", hatte Übungsleiter René Bertel, der auch die Organisationsfäden auf dem Sportplatz Kieler Straße in der Hand hielt, allen Grund zum Loben. Ian Constantine Kehder und Timo Scherpke seien als Schlussläufer beim Team-Biathlon noch einmal wie der Blitz gelaufen. Insgesamt hatte ihr Team einen Vorsprung von 15 Sekunden erzielt. Lisann Kubinski stellte beispielsweise ihre Wurfstärke unter Beweis. Am Ende zählte das Gemeinschaftsergebnis.Ihren Premierenwettkampf erlebten dagegen die Frankfurter Küken (U8), für die eine 30-m-Hindernis-Sprintstaffel, Heuler-Schlagwurf, Ziel-Weitsprung und ein kürzerer Tandem-TeamBiathlon auf dem Programm standen. "Für die meisten der elf kleinen Sportler war es der erste Wettkampf. Viele waren nervös und die Konzentration fehlte noch", begründet René Bertel den dritten Platz unter drei Teams, wobei die Küken in der Sprintstaffel und beim Wurf jeweils Zweitbeste waren. Für ihn und die anderen Übungsleiter zählte aber noch mehr, "dass die Eltern den Wettkampf toll fanden und die Kinder anfeuerten und mitfieberten. Viele konnten mit der KiLa vorher nicht viel anfangen. Vielleicht ist die Mannschaft schon in Zossen und dann im nächsten Jahr wieder mit dabei."Viel Lob erhielten die Frankfurter für die Organisation des Kinderpokals. "Das hat total top geklappt", gibt René Bertel den Dank an die helfenden Eltern und die jugendlichen SC-Athleten weiter. Auch an Martin Hase hatten sich Vereine gewandt. "Die Luckenwalder waren so begeistert, dass sie sich vorstellen können, im nächsten Jahr selbst Ausrichter zu sein", so der Jugendwart beim LVB. Für ihn ist die Kinderleichtathletik in Brandenburg eine Erfolgsgeschichte. "Um die zwanzig Vereine haben schon teilgenommen, etwa sieben machen ständig mit. Das hängt auch mit den teils weiten Fahrwegen zusammen. Der Landesverband fährt gut damit, dass in Brandenburg die KiLa ein freiwilliges Angebot ist", so Martin Hase. Ziel ist es, dass die Kinder mit Freude und motiviert dabei sind und allmählich an die traditionelle Leichtathletik herangeführt werden. Der Leistungsgedanke sei der zweite Schritt. Dankbar hat er sich auch angehört, was SC-Trainer Hartmut Schulze, bisher eher ein skeptischer Beobachter, zu den Wettbewerben sagte: "Seine Hinweise zur Sprung- und Wurfdisziplin waren sehr konstruktiv", so Hase.

Frankfurter Oderhähne: Sofie Christoph, Amelie Sophie Ludwig, Emilia Thaens, Jakob Windmüller, Noah Bendix, Ben Guleiof, Jakob Schöfisch, Ian Constantine Kehder, Timo Scherpke, John Posorski, Lisann Kubinski

Frankfurter Küken: Nina Begemann, Kai an der Heiden, Leo an der Heiden, Janne Lübke, Noah Lübke, Colin Kampioni, Nele Budow, Collien Steinhagen, Marlon Günter, Lana Woitas, Paul Bruno Herrmann