"Fahr nicht so schnell, Oli"

"Ich habe sofort erkannt, er wird einmal ein Renner", erinnert sich noch heute Detlef Preuß. Und wer diesen Ausspruch kennt, der weiß auch, dass der Fredersdorfer Trainer damit in den meisten Fällen richtig liegt. "Ich will das nicht erklären, ich habe es einfach gesehen", sagte Preuß. Doch wie kam Oli, wie ihn alle nur nennen, eigentlich zum Radsport? Seine Mutter Anita erinnert sich: "Wir waren in Strausberg zu einer Talentiade. Dort war eine sogenannte Rolle vom Radsport aufgebaut. Oli hat es versucht und teilte mir sofort mit: ,Ich werde Radsportler.´ Na, gut, dachte ich noch. Nach ein paar Wochen hat er es bestimmt vergessen." Und als die Familie schon gar nicht mehr daran dachte, kam plötzlich die Erinnerung: "Ich will zum Radsport".

Anita Schneider erkundigte sich und fand die Adresse von den RSG Sprintern und von Detlef Preuß, der Hausmeister an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Fredersdorf-Nord war. Heute erinnert sich auch Vater Siegfried Walther an diese Zeit. "Für mich war neu, dass es in unserem Heimatort auch eine Radrennbahn gibt." Das Training ging also los. Und obwohl zunächst Wintertraining anstand, bei dem eher weniger Rad gefahren wird, Oli war von Beginn mit Eifer bei der Sache. Noch heute erinnert er sich an die erste Trainingsausfahrt um den Bötzsee herum. Trainer war Renato Tonini, von dem er auch viel gelernt hat, wie Oliver Schneider selber sagt.

Ein echter Rennfahrer muss auch ein echtes Rennrad haben. Vater Siegfried war immer noch ein wenig skeptisch, ob der Filius auch bei der Stange bleiben wird. "Kommen erste sportliche Erfolge, werde ich auch ein richtig gutes Rad kaufen", versprach er damals und wollte auch die Motivation hochhalten. Brauchte er aber gar nicht, denn sein Oli holte bei seinen ersten Landesmeisterschaften auf der Straße, damals noch in der Altersklasse U11, in Lübben auf Anhieb Platz drei. Es begann eine sehr erfolgreiche Zeit mit mehreren Landesmeistertiteln und schnell stand die Frage, doch auf eine Sportschule zu wechseln. "Unser Oliver wollte das unbedingt", sagt Anita Schneider. In Brandenburg wäre das Frankfurt (Oberschule) oder später dann Cottbus, um dann auch das Abitur abzulegen. Er ging zunächst nach Frankfurt, entschied sich dann aber doch, komplett auf ein Gymnasium zu wechseln. "Wir waren damals sehr traurig, dass es bei uns in Brandenburg offenbar so schwierig ist, sportliche Leistungen mit einer guten schulischen Ausbildung zu verbinden", sagt Vater Siegfried und fand im Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt eine Möglichkeit, seinem Sohn beides zu ermöglichen.

Oliver kommt nun in die neunte Klasse und fühlt sich sehr wohl und er hat auch mit dem Internat keine Probleme. "Er ist ein willensstarker Junge", sagt seine Mutter. "Ein Beispiel: In Frankfurt gab es nur eine Fremdsprache. In Erfurt musste er eine Zweite praktisch nachholen." Und so ist er auch im Sport. Er gilt als trainingsfleißig und kann sich durchaus, wie er selber sagt, auch ordentlich selber quälen.

Noch hat er Ferien und am Sonnabend wird seine Jugendweihefeier zu Hause nachgeholt. Dort wird auch seine Großmutter Hilda mit dabei sein. Und mit ihr kann er sich am besten über Radsport unterhalten. Warum?: "Sie war früher selbst aktiv", erklärt Oliver. "Sie hat sogar einen Titel als Bezirksmeister aus ihrem Heimatland der Ukraine vorzuweisen." Die heute 73-Jährige drückt, wie die ganze Familie, immer die Daumen, egal ob Oli auf der Bahn oder auf der Straße fährt. "Natürlich, im Velodrom im Vorprogramm des Sechstage-Rennens zu fahren, ist schon eine ganz große Geschichte", sagt der Schüler.

Aber auch auf der Straße gibt es Rennen, die er eher nicht vergisst. Und so erzählt er von Rennen wie jüngst im Rahmen der Thüringischen Landesmeisterschaft, als er sich den Titel holen konnte. "Ich mag das auch, mit einer gewissen Taktik mein Rennen zu gestalten", und beschreibt dabei, wie er den Wettkampf um die Landesmeisterschaften mit einem großen Abstand von über zwei Minuten auf seine Verfolger gewinnen konnte.

Wie geht es weiter? Schon nach den Sommerferien steht für ihn eine ganz wichtige Entscheidung an. Sein Trainer Georg Bassier (RSC Turbine Erfurt) will wissen, ob er sich auf die Bahn oder Straße spezialisieren möchte. "Ich weiß es nicht so richtig", sagt Oliver unentschlossen.

Anita Schneider sagt dazu: "Da kann ich nicht mitreden. Wenn ich bei Rennen zuschaue, habe ich immer ein unruhiges Gefühl." Und Vater Siegfried ergänzt scherzhaft: "Sie hat auch schon mal beim Training reingerufen: Fahr nicht so schnell, Oli." "Ich möchte das auch gar nicht wissen, dass die Jungs bei Abfahrten bis zu 70 km/h schnell unterwegs sind. Zum Glück ist noch nichts passiert und ich hoffe sehr, das bleibt auch so", sagt die besorgte, aber sehr stolze Mutter.