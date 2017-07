Wahlausschuss bestätigt vier Bewerber

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit hat der Seelower Wahlausschuss alle vier Kandidaten bestätigt, die sich am 24. September zur Wahl um das hauptamtliche Bürgermeisteramt stellen. Stadtwahlleiterin Katrin Krey informierte, dass es seit der Bestätigung am Donnerstag-nachmittag eine zweitägige Einspruchsfrist gibt, in der noch Widersprüche gegen die Bestätigung gemacht werden können. Sollte das nicht erfolgen, werde am Montag die Bekanntmachung zur Wahl erfolgen.