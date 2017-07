artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Seit den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg ist eine alte Debatte neu aufgeflammt: Was ist links und wie steht die Linke zur Gewalt?

artikel-ansicht/dg/0/1/1590717/

Der Neubau in der Rigaer Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain sieht mitgenommen aus. Fensterscheiben sind zersplittert, die ganze Front ist von hässlichen Farbflecken übersät. Das Gebäude entstand auf einer Brache, kein Mieter wurde aus seiner Wohnung verdrängt. "Das waren die Willkommensgrüße der Autonomen hier in der Straße", sagt eine Bewohnerin des Hauses. Die Attacken stammen vom Herbst des vergangenen Jahres. Derzeit sei es ruhig. "Wir hoffen, dass die schlimmste Zeit vorbei ist. Aber wissen kann man das nicht", sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen will.

Es ist die alltägliche Angst vor dem Hass, der den Neuankömmlingen unweit des von Autonomen bewohnten ehemals besetzten Hauses Rigaer Straße 94 entgegenschlägt. Nach der Randale von Hamburg hatte es geheißen, mit linker Politik hätten solche Gewaltakte nichts zu tun. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte: "Die Leute, die da für sich reklamieren, sie seien links, die sind bescheuert, aber nicht links."

Aber stimmt es denn, dass linke Politik und Gewalt nicht zusammengehen? Dass Linke eine natürliche Abscheu vor allem Brutalen, Menschenverachtenden haben? Kurz: Dass wer links ist, kein böser Mensch sein kann? Für viele gilt die Gleichung: Links gleich sozial gleich anständig. Das hat Wirkung bis in die Union hinein, die sich, wie manche sagen, mit Erfolg weitgehend sozialdemokratisiert hat. Und nun? Links ist ein weiter Begriff. Auch die, die in Hamburg wüteten, die in der Rigaer Straße in Berlin für Angst und Schrecken sorgen, begreifen sich als Linke.

Ob Links-Sein auch ein Element der Gewalt beinhaltet, darüber gehen die Meinungen auseinander. Jedenfalls seien die Ziele militanter Linker in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus positiv besetzt, erklärt der Göttinger Extremismusforscher Matthias Micus: das Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit, gegen Ausbeutung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Zudem richte sich linke Agitation gegen den Kapitalismus und "das System", nicht aber gegen Minderheiten. Zusammengefasst: Bei linker Gewalt brennen eher teure Autos als Flüchtlingsheime.

Allerdings sei die Argumentation, linke Gewalt richte sich nur gegen Sachen statt gegen Menschen, "irrsinnig", betont Micus. Denn letztlich richte sich die Ablehnung automatisch auch gegen die Personen, die hinter den attackierten Institutionen stehen. "Der einfache Bereitschaftspolizist wird dann vollkommen unreflektiert zum Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols, der bestehenden Herrschaftsverhältnisse, letztlich sogar des ausbeuterischen globalen Kapitalismus." Die "Bullen" oder gar "Bullenschweine" werden zum Hassobjekt.

Rudolf van Hüllen von der Universität Passau konstatiert, dass die "Erfahrung weitgehender Straflosigkeit" viele im Grunde unpolitische "Eventgänger" anziehe. Die Erfahrungen von Trotzki über Mao Tse-Tung bis Antonio Gramsci zeigten aber, dass mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des Staates gegen Linksextreme den "Revolutionär" stärke. "Er wird sich nicht artig bedanken, sondern dem zurückweichenden Gegner nachsetzen, eskalieren und eine neue Etappe des revolutionären Kampfes anvisieren." Das senke die Hemmschwelle.

Die italienische Soziologin Donatella della Porta warnt hingegen vor einer Vereinfachung "linker Gewalt" am Beispiel Hamburg. Sie verweist auf deren sich ändernde Definition: "In den siebziger und achtziger Jahren wurden Protestformen wie Hausbesetzungen und Blockaden zunehmend als legitime politische Mittel anerkannt. Heute verkehrt sich das ins Gegenteil." Es sei "sehr kurzsichtig" von manchen Politikern, diese Gewalt pauschal mit Kriminalität gleichzusetzen und jede Diskussion zu unterbinden.

Für die Nachbarn in der Rigaer Straße spielt es allerdings keine Rolle, ob die immer wiederkehrenden Krawalle politisch motiviert oder einfach nur kriminell sind. Eine in der Nähe wohnende Physiotherapeutin sagt, sie habe die Nase voll. Bei der letzten Randale in ihrer Straße habe sie ihre Kinder zu Hause behalten müssen. Drei Tage lang konnten sie nicht in die Kita.www.moz.de/g20