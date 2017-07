Tote Fische im Landgraben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Tote Fische auf dem Bad Freienwalder Landgraben - die hat Jürgen Meltendorf in dieser Woche entdeckt. "Während gestern das Wasser im Landgraben kristallklar war und man zahlreiche Fische auf dem Grund sah, ist er heute eine trübe Brühe mit zahlreichen toten Fischen auf der Oberfläche", berichtet der Bad Freienwalder am Mittwoch. Selbst größere Hechte würden an der Oberfläche schwimmen und nach Sauerstoff ringen. Eine rechtzeitige Entkrautung hätte vielleicht zu einer höheren Fließgeschwindigkeit geführt und dadurch zu mehr Sauerstoff im Wasser.

Als Ursache vermutet Jürgen Meltendorf allerdings eine andere. Der Bad Freienwalder besitzt in der Kleingartenanlage in Alttornow einen Garten. Dort habe er beobachtet, wie am Mittwoch eine graue Brühe aus Richtung Altranft kommend im Landgraben zu sehen war. Er mutmaßt, dass es sich um illegal eingeleitetes Abwasser handelt. Denn am Donnerstag sei das Wasser wieder klar gewesen. Wahrscheinlich habe der Verursacher seinen Facebook-Eintrag gelesen, so Jürgen Meltendorf.

Für die Pflege des Landgrabens ist das Landesamt für Umwelt, mit seiner Außenstelle in Bad Freienwalde zuständig. Der Leiter, Günter Wartenberg, hatte bereits im Oderland Echo am 10. Mai dazu geraten, den Landgraben zu räumen. Schlammablagerungen von teils 70 Zentimeter Höhe würden dazu führen, dass sich die Fließgeschwindigkeit weiter verringere. Das hätte die Bildung von Fäulnisschlamm zur Folge, der bei warmen Temperaturen reagiere, dem Wasser Sauerstoff und damit den Fischen die Lebensgrundlage entziehe. Allerdings würde ein Räumen des Landgrabens Millionen kosten. Die stehen aber nicht zur Verfügung, weil das Landesamt für Umwelt zurzeit die Priorität auf den Hochwasserschutz setzt.

Welche Ursache das Fischsterben in dieser Woche hatte, das war bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht zu klären.