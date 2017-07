Mit Tim und Tom im Tor

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Der Grünheider SV hat am Donnerstagabend seine Mannschaft für die Anfang September beginnende Saison in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree vorgestellt. Zu den vier neuen Spielern gehören mit Tom Lessig und Tim Reisener zwei Torhüter.

In schwarzen T-Shirts mit Grünheider Vereinslogo präsentierte sich die Truppe von Trainer Tobias Matelicz den knapp 50 Fans in der Löcknitzhalle. Der Team-Vorstellung folgte eine erste lockere Trainingseinheit.

Uwe Schwiderski hatte zunächst noch einmal auf die vergangene Saison zurückgeblickt: "Es gab Höhen und Tiefen, gerade zuhause konnten wir nicht immer überzeugen", sagte der Mannschaftsverantwortliche des GSV. In der neuen Spielserie solle sich das ändern. Mit 29:23 Punkten waren die Grünheider zuletzt auf Platz 7 des 14er Feldes der 4. Liga gelandet. "Die Reise soll möglichst weiter nach oben gehen", betonte Matelicz.

Dann kam Schwiderski auf die Abgänge zu sprechen. So haben Maik Wettengel (zurück zum Verbandsligisten SC Trebbin) und Florian Fink (zu Drittligist 1.VfL Potsdam) den Verein verlassen. Etwas überraschend standen die Grünheider zwischenzeitlich sogar ohne Torhüter da: Die Wege von Martin Pfefferkorn und des GSV hatten sich schon während der zu Ende gegangenen Saison getrennt, Thilo Leuschner will aus beruflichen Gründen kürzer treten, und auch Patrick Petersen wird nicht mehr das Grünheider Trikot tragen.

Das streift künftig Tom Lessig über. Der 28-Jährige spielte jahrelang für den alten Rivalen Grün-Weiß Werder, zuletzt in Liga 3, ist in Grünheide kein Unbekannter. "Ich kenne die Löcknitzhalle von Auswärtsspielen und weiß, wie unangenehm sie mit den Zuschauern hier sein kann", sagte er bei der Vorstellung, "aber jetzt bin ich ja Grünheider", fügte der Schlussmann lachend hinzu. Zweiter Neuzugang im Tor ist Tim Reisener. Der 19-jährige Student wurde an der Sportschule Cottbus ausgebildet und spielte zuletzt beim Nachwuchs des Zweitligisten THSV Eisenach.

Den rechten Rückraum verstärkt der gleichaltrige Clemens Wetzel. Der 1,97 Meter große Linkshänder kommt vom SV Anhalt Bernburg ebenfalls aus der 3. Liga. Im linken Rückraum soll künftig Merlin Kothe (21/ bisher MT Melsungen II/Oberliga Hessen) wirbeln.

Der Großteil des 15 Spieler umfassenden Kaders um gestandene Handballer wie Kapitän Konstantin Büttner und Matthias Henow ist aber zusammengeblieben. Auch Robert Kaberidis und Sören Klünder sind wieder dabei. "Ich glaube, wir gehen jetzt hier schon in die zehnte oder elfte Saison", sagte Linksaußen Kaberidis, "es fühlt sich an, als würden wir schon fast zum Inventar gehören."

Das wollte Vereinschef RalfPeter Fitzke dann aber doch nicht ganz so stehen lassen. "Ich spiele jetzt die 51. Saison für Grünheide", betonte der Moderator der Vorstellungsrunde, der nach wie vor bei den Senioren aktiv ist, "da müsst ihr noch ziemlich lange dabei bleiben."

Rückraumspieler Klünder richtete den Blick auf die neue Saison: "Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht verschlechtern, und mindestens einen Platz höher sollte es gehen." Minimal-ziel des Grünheider SV ist also Rang 6. "Holt euch das Selbstvertrauen dafür in den Turnieren und Freundschaftsspielen vor der Saison", forderte Fitzke die Mannschaft auf, bevor diese mit Applaus zum öffentlichen Training verabschiedet wurde.

Im August steht eine ganze Reihe Tests an: So spielt der GSV am Dienstag, den 1., beim 1. VfL Potsdam und am 3. beim Berliner Verbandsligisten TSV Rudow. Am 5. geht es zu einem Turnier nach Hoyerswerda, am 19. steht der Jacob-Cement-Cup in Neubrandenburg an. Zwischendurch veranstalten die Grünheider ein Trainingslager in der Löcknitzhalle mit Übernachtungen im Störitzland. Gespielt wird zuhause gegen Oberliga-Absteiger VfL Lichtenrade (Sonntag, 13. August, 11 Uhr) und den Liga-Rivalen Füchse Berlin II (17.8., 20 Uhr).

Den Höhepunkt gibt es aber bereits am Freitag. Ab 19 Uhr schlägt der Bundesliga-Vierte Füchse Berlin voraussichtlich mit seiner kompletten ersten Reihe in Grünheide auf. "Das ist in jedem Handballer-Leben etwas ganz Besonderes, gegen eine Mannschaft solchen Kalibers zu spielen", freut sich Klünder.

Ab 17.30 Uhr wird es in der benachbarten Begegnungsstätte eine Autogrammstunde mit den Stars wie Silvio Heinevetter und Fabian Wiede geben. "Für uns ist das natürlich ein Mega-Ereignis", sagt Ralf-Peter Fitzke, "ein echter Höhepunkt für die Fans in Grünheide und Umgebung."

Grünheider SV - Füchse Berlin, 27. Juli, 19 Uhr, Erwachsene 10, Kinder 6 Euro, Mitglieder 8/5, Karten nur vor Ort, ab 17.30 Uhr an der Löcknitzhalle