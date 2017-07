Frühe Bürgerbeteiligung für neues Seniorenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Die Seniorenanlage muss sich für den Betreiber rechnen. Groß und kompakt, auch auf die finanzielle Umsetzung von Pflegegraden soll sie deshalb konzipiert werden. Neben bis zu 90 Wohnungen sind Gewerberäume für Dienstleistungen, beispielsweise auch im Pflegebereich, im Erdgeschoss des Hauses vorgesehen.

Die Bebauung an der Stelle entspreche außerdem der nachhaltigen Stadtentwicklung und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, heißt es zudem in der Beschlussvorlage. Doch gerade die Größe hatte im Stadtentwicklungsausschuss auch für längere Diskussionen gesorgt und schließlich zu Änderungsanträgen geführt, die die Stadtverordneten am Donnerstag mit zu berücksichtigen hatten. Um diese Änderungen noch einmal zu erläutern, wurde die Sitzung am Donnerstag kurz unterbrochen.

Das Haus könnte 93 Meter lang werden. Die genaue Höhe des Gebäudes konnte am Abend nicht benannt werden. Es sei höher als die Waldgrundschule, der Rathausanbau und kleiner als die Pagode oder der Wasserturm, wurden Vergleiche herangezogen. Mit fünf Vollgeschossen (Erdgeschoss plus vier Etagen) war geplant worden. Dabei handele es sich um eine deutliche Überschreitung der ursprünglich einmal angenommenen Dichte, kritisierte der Stadtverordnete Oliver Jirka (Bündnis 90/Grüne). Wenigstens sollte der großflächige Einzelhandel, der mit diesem Neubau auch geplant werde, deutlich reduziert werden, forderte Oliver Jirka. "Wie oft hören wir, wir seien eine Stadt?", fragte daraufhin Norbert Matthes (parteilos) rhetorisch an. "Aber wenn dann mal städtisch gebaut wird, ist das Geschrei groß. Hier geht es nicht ums Grün, sondern um Senioren und ums Einkaufen", äußerte Matthes seine Zustimmung zu der Vorlage. Auch Horst Tschaut (Freie Wähler) fand gerade in dieser Umgebung, die eben nicht von kleinen Einfamilienhäusern geprägt sei, eine größere Höhe nicht negativ. Die Verwaltung selbst folgte dem Vorschlag aus dem Ausschuss, lediglich vier Vollgeschosse vorzusehen.

Dem Änderungsantrag, den Baukörper so zu strukturieren, dass er weniger wuchtig aussieht, wurde mehrheitlich zugestimmt. Die Idee, den Einzelhandel zu reduzieren, hatte schon im Ausschuss keine Mehrheit bekommen und fand auch bei den Stadtverordneten keine.

Um die weiteren Schritte nicht zu verzögern, wurde das Thema auch nicht vertagt. Die Stadtverordneten sprachen sich bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen schließlich für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit aus.