Rom (dpa) Die rechte "Identitäre Bewegung" will Migranten vor der Küste Libyens abfangen und sie zurück nach Afrika bringen. Ein dafür gechartertes Schiff, das sich auf dem Weg ins Mittelmeer befindet, ist von ägyptischen Behörden am Sueskanal aufgehalten worden. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass das Schiff zum Ankern gezwungen worden war, weil der Kapitän erforderliche Papiere nicht habe vorlegen können. "Es war eine reine Routinekontrolle", erklärte dagegen Daniel Fiß von der "Identitären Bewegung" am Freitag. Berichte, die "C-Star" habe bewaffnete Einheiten an Bord, wies er als Gerüchte zurück. Man gehe davon aus, die Fahrt nach Sizilien demnächst fortsetzen zu können.