Kämpferisch aufgelegter DGB feiert Hoffest-Premiere

Eberswalde (MOZ) Das erste Hoffest des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Eberswalde hatte viel von einem verspäteten Tag der Arbeit. Vor dem Gewerkschaftshaus an der Grabowstraße 49 gab es flammende Ansprachen, jede Menge Transparente und Musik. Luftballons hingen an Strippen, unter zwei Festzelten saßen die Besucher dicht an dicht, ein Grill war in Betrieb. Das Volksfest sei als kleines Dankeschön für alle Ehrenämtler gedacht, die in Betrieben, Verwaltungen und auf der Straße für gute Arbeit, Gerechtigkeit und Solidarität kämpfen würden, sagte Sebastian Walter, Regionsgeschäftsführer des DGB Ostbrandenburg, zum Auftakt der Feier unter freiem Himmel, zu der sich 70 Gewerkschafter und Unterstützer angemeldet hatten und viele einfach so vorbeischauten. Auf 50 000 Mitglieder bringen es die Einzelgewerkschaften in Ostbrandenburg, deren Dachverband der DGB ist.