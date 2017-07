Arco-Grundschüler sind erfolgreiche Stadtentdecker

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Was macht einen Ort zu meinem Lieblingsort, welchen Lieblingsort habe ich in der Stadt Nauen gefunden und wie finde ich die passenden Worte für die besonderen Eigenschaften seiner Atmosphäre? Diese Fragen haben sich seit März die Kinder der Klasse 6a der Dr. Georg Graf von Arco Grundschule in Nauen im Rahmen ihres Stadtentdecker-Projektes gestellt und gemeinsam ein Buch entwickelt. Nun stellten sie es der Öffentlichkeit vor.

Der Rathaussitzungssaal hat schon viele kontroverse Debatten unter den Stadtverordneten erlebt. Ein Theaterstück, in dem Kinder einen bestimmten Ortsteil Nauens, das Stadtbad oder das hiesige Krankenhaus darstellen, dürfte wohl auf lange Zeit einzigartig bleiben.

So brillant die Umsetzung ihrer Ideen war, die sie zudem selbst gefunden haben, so vielseitig war das Projekt als Ganzes. Zu den Themen "Ruhe", " Entspannung", "Freiheit", "Natur", "Spaß und Freude" und "Zuhause" bildeten sich Arbeitsgruppen, unter deren Motto die eigenen Lieblingsorte in ihren vielfältigen Qualitäten beschrieben werden. Darüber hinaus fand auch der Kontrast zum Lieblingsort - der Unort - seinen Platz in diesem Stadtführer der besonderen Art. "Mehrere Anliegen verfolgt die 6. Klasse mit ihrem Willkommen-in-Nauen-Buch: Gleichaltrige Neuankömmlinge sollen ermuntert werden, die Stadt Nauen für sich als neues Zuhause zu entdecken", so die Architektin Dorothee Meyer-Gerlt, die die Kinder bei diesem Projekt unterstützt hat. Darüber hinaus fänden junge Geflüchtete in diesem Buch Anregungen und Spaß beim Erlernen der deutschen Sprache. "Zwei Mädchen aus dem Iran und aus Afghanistan haben dazu einzelne deutsche Worte übersetzt", erläutert die Lehrerin Carolin Riebe, die sichtlich stolz auf ihre Klasse war. "Mit der Umsetzung und der Probe habe man damals auf der Klassenfahrt begonnen, und die Themen haben sich die Kinder alleine ausgesucht", erzählt die Lehrerin. Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) fand viele lobende Worte für die Leistung der Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Initiatoren und Eltern, die das Projekt unterstützt haben. "Das Projekt stellt einen großen Mehrwert für die Stadt dar", so der Bürgermeister. Im anschließenden "Stadtentdeckergespräch" kamen Vertreter der Stadt mit den Schülern ins Gespräch.

Für Anne Gillwald-Leppin, Koordinatorin für Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Nauen: "Bereits bei der Vorprobe war spürbar, mit wie viel Herzblut die Jugendlichen bei diesem Projekt dabei waren. Sicherlich wird das Ziel, Schul- und Stadtentwicklung miteinander zu verknüpfen, erreicht werden. Dem Klassenklima wird es aber durch "Die Stadtentdecker" in jedem Fall zugutekommen", versichert die Pädagogin. Zwar können nicht alle Ideen und Vorschläge der Jugendlichen aufgegriffen und umgesetzt werden, so Gillwald-Leppin. "Durch das Projekt finden sie jedoch einen Zugang zu ihrer Umgebung und werden vielleicht einmal wirksame Gestalter des Stadtklimas", sagt sie.

Ältere "Stadtentdecker", die im vergangenen Jahr das Projekt meisterten, betreuten die Probanden dabei und gaben ihnen Tipps für die Choreographie. Die Leiterin der Grundschule, Ilona Greve, sagte: "Diese Aufführung war bei weitem keine Kopie vom letzten Jahr - die Kinder sind über sich hinausgewachsen", betonte sie. "Wir Erwachsene haben aus diesem Projekt gelernt, dass wir die Kinder mehr machen lassen müssen, anstatt ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben", unterstrich Greve.

"Die Stadtentdecker" ist ein Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer, das durch ein Förderprogramm des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung landesweit zehnmal pro Jahr durchgeführt werden kann und das vom Landesinstitut für Schule und Medien unterstützt wird. In diesem Jahr nehmen zwei 11. Klassen und eine 5. Klasse in Potsdam, eine 4., eine 5. und eine 6. Klasse in Cottbus, eine 5. Klasse in Neuruppin, eine 8. Klasse in Letschin, die Klasse 6a der Dr. Georg Graf von Arco Grundschule Nauen und wahrscheinlich noch eine Klasse in Lehnin teil. Fachlich begleitet wird das Gesamtprojekt durch Mascha Kleinschmidt-Bräutigam als Pädagogin und Sabine Thürigen als Architektin der Architektenkammer. Mascha Kleinschmidt-Bräutigam moderiert auch das Stadtentdecker-Gespräch im Anschluss an die öffentliche Präsentation. Vor Ort gibt es jeweils ein bis zwei projektbegleitende Architekten, in Nauen ist das die Architektin Dorothee Meyer-Gerlt.