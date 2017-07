Neue Wege übers Land

artikel-ansicht/dg/0/

1320 Flurstücke zwischen Sydowswiese und Sophienthal im Norden (ehemalige L335), der Oder im Osten, dem Letschiner Hauptgraben im Süden und der Domäne Wollup im Westen werden in den nächsten Jahren neu geordnet. Bereits vor einem Jahr wurde das Verfahren angeordnet. Nun werden die Grenzen festgelegt und eingemessen. Die Ortslagen der beteiligten Kommunen gehören nicht dazu. Der Handlungsbedarf ist ähnlich wie in den bereits laufenden benachbarten Verfahren groß, erklärte Ramona Morgenstern vom Amt für Flurneuordnung.

Der größte Teil, nämlich 1161 von insgesamt 1648 Hektar des Gebietes, gehört zu Zechin, der Rest zu Letschin. 25 Prozent der Flurstücke mit rund 600 Hektar Größe sind derzeit nicht mit öffentlichen Wegen erschlossen, erläuterte Karin Schütte. Ziel sei es, dass alle Grundstücke so geordnet werden, das sie durch Wege erschlossen sind. Alle Wege und Gewässer sollen eigene Flurstücke bekommen. Denn 12,7 Kilometer der Wege und 12,9 Kilometer der Gräben verlaufen auf nicht öffentlichem Grund und Boden. Grundstücke, die einem Eigentümer gehören, sollen möglichst vereinigt, Zerschneidungen sollen aufgehoben werden.

An Hand von Satellitenbildernzeigte die Fachfrau für Flurneuordnung die aktuelle Situation. Da gibt es unförmige Flurstücke, die nicht erschlossen sind. In Sydowswiese gibt es sogar ein schmales Flurstück, das in 25 Parzellen verschiedener Eigentümer aufgeteilt ist und von oben aussieht wie eine Strickleiter.

Die bestätigten Teilnehmer des Verfahrens - von insgesamt 320 waren 56 zur Wahlversammlung in die Golzower Oderbruchhalle gekommen - wählten in geheimer Abstimmung den Vorstand, der in den nächsten Jahren das Verfahren in wesentlichen Fragen mitbestimmt. Die meisten Stimmen erhielten Bernhard Albers, Lothar Kurz, Enrico Krüger, Klaus Merten, Frank König und Axel Hulitschke. Sie bilden den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Ihre Stellvertreter sind entsprechend der erreichten Stimmenzahl Martin Lorenz, Wilfried Ewald, Christoph Dennicke, Hans-Jürgen Specht, Dieter Rauer und Jörn Rehfeld.

Eine Aufgabe wird die Erstellung des Wege- und Gewässerplanes sein, mit dem festgelegt wird, wie die Erschließung und Entwässerung künftig gestaltet wird.

Zu den Kosten des Verfahrens gibt es bislang lediglich Schätzungen, so Ramona Morgenstern. Die Verfahrenskosten werden auf insgesamt 1,3 Millionen Euro geschätzt. 510 000 Euro wird die Vermessung kosten. Für den Wege- und Grabenbau sind 702 000 Euro vorgesehen. Die Teilnehmer haben Beiträge in Höhe von 36 000 Euro zu zahlen. Die Verfahrens- und Vermessungskosten sowie der Wegebau werden zu 75 Prozent der Bruttosummen gefördert. Wie hoch die Beiträge der einzelnen Teilnehmer insgesamt werden, lasse sich nicht voraussagen, da dabei nicht nur die Größe, sondern auch der Bodenwert eine Rolle spielt. Für jedes Grundstück gibt es eine Wertermittlung. Als Anhaltspunkt könne aber eine Summe von 142 Euro/Hektar angenommen werden. Der Gewässer- und Wegeplan soll bis zum nächsten Jahr erstellt werden.