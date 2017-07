Schluss mit Gratis-Parken

artikel-ansicht/dg/0/

Einsatzbereit: In der Frankfurter Innenstadt wurden mehrere neue Parkscheinautomaten aufgestellt, unter anderem dieser an der Paul-Feldner-Straße © MOZ/Sonja Jenning

An der westlichen Ferdinandstraße, der Bischofstraße, der Breitscheid-Straße und der Paul-Feldner-Straße sind die Parkscheinautomaten in den vergangenen Tagen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie wurden "entsprechend dem Parkraumbewirtschaftungskonzept an ihren Bestimmungsorten aufgestellt", teilt die Pressestelle des Rathauses auf Anfrage mit.

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wurde vor mehr als zwei Jahren von den Stadtverordneten beschlossen. Die Umsetzung brauchte Zeit - neue Parkscheinautomaten mussten bestellt, neue Verkehrszeichen geplant, verkehrsrechtliche Genehmigungen eingeholt werden. Jetzt ist es offenbar soweit. Noch fehlt die Beschilderung und an den Automaten kleben Schilder mit der Aufschrift "Außer Betrieb". Doch das wird sich in der kommenden Woche ändern. "Ab 24. Juli werden die entsprechenden Veränderungen in der Beschilderung vorgenommen", heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter. Dann sind die Zeiten des kostenlosen Parkens in der Innenstadt vorbei. Parkscheine müssen von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr gezogen werden.

Die Gebühren und die maximale Parkdauer sind in den einzelnen Zonen unterschiedlich. An der Ferdinandstraße, wo aufgrund der Nähe zum Bahnhof gern Pendler parken, beträgt die Höchstparkdauer 10 Stunden für 4 Euro. Wer bis zu zwei Stunden parken will, zahlt pro Stunde 25 Cent. Bei mehr als zwei Stunden Parkdauer werden 50 Cent pro Stunde fällig. Anders sieht es in der Paul-Feldner-Straße aus: Dort gibt es im Gegensatz zur Ferdinandstraße die sogenannte "Brötchentaste", mit der 15 Minuten kostenfrei sind. Eine Stunde kostet 50 Cent, eineinhalb Stunden 1 Euro, zwei Stunden 2 Euro... Allerdings ist die maximale Parkzeit auf vier Stunden und damit auch die Höchstgebühr auf 4 Euro beschränkt.

Aber auch in anderen Bereichen der Innenstadt wird es in den kommenden Wochen Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung geben. So werden die Zonen, in denen das Parken nur mit Bewohnerparkausweis möglich ist, ausgeweitet. "Die Zonen werden nacheinander fertiggestellt und in Betrieb genommen", teilt die Verwaltung mit. Die Ausweise können, sobald die Schilder stehen, im Bürgerbüro, im Rathaus oder in der Kfz-Zulassungsstelle beantragt werden. Die Jahresgebühr liegt derzeit bei 30,70 Euro.

Ziel des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes ist es, die Konkurrenz zwischen Anwohnern und Pendlern, Bewohnern, Kunden und Besuchern der Innenstadt um die knappen Parkmöglichkeiten zu entschärfen. Allerdings sind nicht alle Frankfurter von der Ausweitung der Gebührenpflicht im Zentrum überzeugt. Am MOZ-Lesertelefon im März wurde viel Kritik an dem Konzept geübt.

Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz sollten in den kommenden Wochen besonders aufmerksam sein und auf die neue Beschilderung achten.