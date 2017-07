Neue Treppe zum Aussichtsturm

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wanderer, die zum Aussichtsturm wollen, müssen zurzeit den Zugang über die Sonnenburger Straße nehmen. Der Aufgang zum Bad Freienwalder Aussichtsturm in der Melcherstraße wird derzeit erneuert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590730/

Damit beschäftigt sind Mario Henning und Remo Peters von der bauausführenden Bad Freienwalder Firma Engron. Die Männer hatten bereits die neue Treppe zur Aussichtsplattform "Ruine" in der Weinbergstraße gestaltet und waren am Aufstellen des Gipfelkreuzes für den "Märkischen Watzmann" in unmittelbarer Nähe des Bismarckturmes beteiligt.

Die Holzstufen, die zum Aussichtsturm führten, einschließlich des Geländers, waren schon in die Jahre gekommen. Ersetzt werden sie jetzt durch zirka 120 Stufen aus witterungsbeständigem Plastikrecycling. Ergänzend dazu erhält die Treppe beidseitig einen Handlauf, im oberen Teil nur einseitig, jeweils zum Hang hin. Die Maßnahme ist Bestandteil des städtischen Projektes "Märkischer Bergwanderpark", das von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gefördert wird.