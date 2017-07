Kunst zwischen Licht und Schatten

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) In den nächsten beiden Wochen lohnt ein Ausflug in den Rüdersdorfer Museumspark noch aus einem besonderen Grund. Die Schachtofenbatterie verwandelt sich wieder in eine Ausstellungshalle. Gezeigt werden ab Sonnabend, 17 Uhr, Bilder, Installationen und Skulpturen zum Thema "Into the Light".

Acht Künstlerinnen und Künstler vor allem aus Berlin und Brandenburg haben sich zusammengefunden, um ihre Werke ins richtige Licht zu stellen, mit ihnen Besonderes ans Licht zu bringen. Ganz dem diesjährigen Thema "Into the Light" folgend.

Nicht zum ersten Mal haben sie die architektonisch faszinierende Schachtofenbatterie gewählt, um eine Auswahl ihrer Werke zu zeigen. "Wir sind eine Art Freundeskreis, der sich zusammengefunden hat", sagt Nadine Nau, die ebenfalls zu den Künstlerinnen gehört. Man habe sich zwar immer mal bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen und so sei vor zwei Jahren die Idee zu dieser gemeinsamen Aktion entstanden. Das kam bei Besuchern sehr gut an, so dass in diesem Jahr die Bilder, Skulpturen und Lichtinstallationen nicht nur am Wochenende, sondern darüber hinaus bis zum 5. August zu sehen sein werden.

Kurator Gilbert Brohl hatte es sicherlich nicht leicht, im Vorfeld für jedes Ausstellungsstück in der Schachtofenbatterie zwischen Licht und Schatten die immer genau passende Stelle zu finden. Von großformatigen Malereien bis zu filigranen Grafiken sind die Werke so unterschiedlich wie ihre Macher.

Nadine Naus Bilder, die im Berufsleben als Studienrätin in Erkner am Bechstein-Gymnasium Deutsch und Geschichte unterrichtet, profitieren von ihrer Profession. Die farbenprächtigen, phantasievollen Porträts holen Persönlichkeiten aus der Vergangenheit wieder ins Licht. Da wird Graf Dracula neu interpretiert, ein edelmütiger Indianerhäuptling schaut sehr ernst den Betrachter an, während sich die schottische Königin hinter ihrem Haarschleier verbirgt. Zu jedem Bild, jeder dargestellten Person kennt sie historische Hintergründe, Sagen und Gerüchte aus Jahrhunderten und kommt - nun wieder ganz Geschichtslehrerin - schnell ins Erzählen. Ganz anders die Grafik, nach der Idee ihrer Tochter. Sie zeigt eine vollkommen unwirkliche Zitroneneis produzierende Maschine. Hingucker sind auch die Lichtinstallationen von Tom Kretschmer, die vom Kurator passend inszeniert werden.

Vielfalt in dieser Ausstellung ist also garantiert. Und wenn sich Freunde mit Freunden treffen, dann gibt es im abgeschlossenen Raum - wenn die Tagesbesucher wieder weg sind - auch noch die passende Musik. Und wer sich nicht sattschauen kann und vor allem mehr über die Künstler erfahren möchte, dem sei der eigens für Rüdersdorf zusammengestellte Katalog empfohlen.

Vom 22. Juli bis 5. August ist in der alten Schachtofenbatterie die Ausstellung "Into the Light" während der Öffnungszeiten des Museumspark zu sehen.