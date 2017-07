Handballer und Leichtathleten gemeinsam

artikel-ansicht/dg/0/

Weitsprung: Diesen und weitere Wettbewerbe führte der Verein Leichtathletik in Beeskow durch, hier die Grundschulen aus Friedland (rotes Trikot) und Tauche (blau). © Beatrix Pohle

Erstmals veranstalteten die Friedländer Handballer dieses Event gemeinsam mit dem Verein Leichtathletik in Beeskow, der entsprechende Wettkämpfe wie Weitsprung und Staffeln durchführte und betreute. "Das hat alles sehr gut geklappt und war eine Bereicherung", sagt Rot-Weiß-Chef Henrik Schlünz. "Alle 67 Teilnehmer aus den Arbeitsgemeinschaften an den Grundschulen Teilnehmer erhielten ein T-Shirt mit ihrem Namen." Mit dabei waren Kinder aus den Schulen in Görzig, Tauche, Lindenberg, Beeskow und Friedland sowie Gäste aus Müllrose.

Der Höhepunkt am Vormittag war die Biathlonstaffel, wobei die Kinder Laufen und Werfen als Disziplinen absolviert. Danach gab es die Mittagspause, in der sich die Teilnehmer stärken konnten - mit Bratwurst von der Sportlerklause und am Büfett mit Salaten, Obst, Kuchen und anderen Leckereien, von den Eltern der Kinder gesponsert.

Danach fieberten alle schon dem großen Handball-Turnier in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrum entgegen. Es wurde in zwei Altersklassen gespielt - 3./4. Klasse und 5./6.Klasse mit insgesamt acht Mannschaften, in denen Jungs und Mädchen gemischt antreten konnten. Der Turniermodus lautete jeder gegen jeden, die Spielzeit pro Partie betrug 15 Minuten.

"Die Kinder haben prima Spiele auf sehr gutem spielerischem und kämpferischem Niveau gezeigt. Da hat sich das Training in der Arbeitsgemeinschaften gelohnt", freut sich Henrik Schlünz, der zusammen mit seinen Vereinsmitstreitern insgesamt sieben AGs betreut, darunter fünf an Grundschulen.

Der Gesamtsieger der Talentiade wurden dann zum Abschluss des Tages in der Summe aller Wettbewerbe ermittelt. Dabei gingen die Mädchen und Jungen der Grundschule Görzig als Gewinner hervor und freuten sich mächtig über den Siegerpokal.

Und auch Veranstalter Rot-Weiß Friedland war zufrieden. "Danke an die Leichtathleten für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung, an alle Eltern für das Büfett, an den Karate-Verein, der zur gleichen Zeit eine Veranstaltung im Sportzentrum durchführte, für das prima Miteinander", sagt Henrik Schlünz. "Wir wünschen allen Kindern schöne Ferien und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihnen in der nächsten Saison."