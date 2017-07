Überfluteter Tunnel und Blitzeinschlag

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Zützen (MOZ) Heftige Regengüsse und Gewitter sorgten am Donnerstagabend rund um Angermünde für mehrere Feuerwehreinsätze. Insgesamt viermal wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde alarmiert, informiert Einsatzleiter René Pöschl.

An der Gehegemühle, direkt an der Bushaltestelle, stürzte ein Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 20 Zentimetern auf die Straße. Das Hindernis wurde von den Kameraden beseitigt.

In der Berliner Straße wurde vom Starkregen wieder die Bahnunterführung geflutet. Die Feuerwehr musste sie komplett sperren, um niemanden zu gefährden.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde durch den Regen ein Keller überflutet, so dass Abwasser zurückgedrückt wurde. Der Schaden war allerdings geringfügig und konnte vom Hauseigentümer selbst beseitigt werden. Außerdem wurde die Angermünder Feuerwehr zur Unterstützung nach Felchow gerufen. Dort schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein und sorgte für einen kleinen Brand im Dachbereich, der jedoch von der örtlichen Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, sodass die Angermünder Brandschützer wieder umkehren konnten.

Kurz nach 19 Uhr schlug in Zützen bei einem heftigen Gewitter ein Blitz in einen Metall-Schornstein eines Einfamilienhauses in der Eigenheimsiedlung Kirschallee ein. Der Dachstuhl fing Feuer. Die Feuerwehr entdeckte ein Vogelnest unter dem Dach, das sich vermutlich entzündet hatte.

Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Criewen und Schwedt waren zum Brandort geeilt, weil man zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht sicher war, ob sich noch Menschen im Haus befinden und wie schnell sich das Feuer ausbreiten würde. Sie konnten durch das rasche Eingreifen den Brand jedoch noch in einem kleinen Stadium löschen und eine größere Brandkatastrophe verhindern.

Der Wetterdienst hat auch für Sonnabendnacht und Sonntag in der Region wieder teils schwere Gewitter vorhergesagt mit Sturmböen, Starkregen oder sogar Hagelschauern.