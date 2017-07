Blitzeinschlag im Eigenheim

artikel-ansicht/dg/0/

Zützen (MOZ) Bei dem heftigen Gewitter am Donnerstag schlug kurz nach 19 Uhr ein Blitz in den Schornstein eines Einfamilienhauses in der Eigenheimsiedlung Kirschallee ein. Der Dachstuhl fing daraufhin Feuer. Da unklar war, ob bei dem Brand des Wohnhauses Menschen in Gefahr sind, rückten die Feuerwehren aus Schwedt und Criewen mit einem Großaufgebot von insgesamt neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an.

Eine Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt der Blitzeinschlags im Haus befand, blieb unversehrt. Sie verließ zunächst das Eigenheim wie viele andere Anwohner in der Siedlung, um nach dem heftigen Gewitter draußen nach dem Rechten zu schauen. "Wir haben gehört, dass ein Blitz in unmittelbarerer Nähe eingeschlagen sein muss", bestätigte ein Nachbar. Offenbar war der Blitz in einen Schornstein aus Edelstahl am Giebel des Hauses eingeschlagen und ist über die Erdung abgeleitet worden. Das sei nach Angaben der Bewohnerin im vorigen Jahr schon einmal passiert. Damals gab es Überspannungsschäden an der Telefonanlage. Diesmal muss der Blitz am First auch auf den Dachstuhl übergesprungen sein. Ein Feuerwehrmann, der zum Löschen mit Leiter auf das Dach stieg, fand Reste eines Vogelnestes, das sich unter den Dachsteinen entzündet hatte.

Als die Rettungskräfte und Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand die Bewohnerin unter Schock und wurde im Krankenwagen behandelt. Von einer Drehleiter aus wurde der Brand auf dem Dach gelöscht. Nur ein kleiner Teil der Dachlattung am First hatte Feuer gefangen. Für einen größeren Schaden dürfte der Wassereintritt durch die Löscharbeiten gesorgt haben. Die Feuerwehr nahm einige Dachsteine auf und lenkte den Wasserstrahl auch unter die Deckung, um versteckte Glutnester sicher auszuschließen.

Der schnelle Löscheinsatz verhinderte das Ausbreiten der Flammen auf das Haus noch in der Entstehungsphase. Ein Mitglied der betroffenen Familie hat sich inzwischen im Internet gemeldet: "Ich möchte mich ganz herzlich bei den an diesem Einsatz beteiligten Feuerwehrmännern und Sanitätern für ihre schnelle Hilfe bedanken!"