Spätes Eingeständnis

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Jahrzehnten spricht man in der Fachwelt darüber, dass die Anforderungen an die Abiturienten in Brandenburg im Vergleich zu anderen Bundesländern niedriger sind. Und dass deshalb so manche Hochschule oder Universität bei der Vergabe der begehrtesten Studienplätze Abiturienten, die aus dem Süden Deutschlands kommen, gegenüber den Brandenburgern bevorzugt.

Jahrelang haben sich die Zuständigen in Potsdam gegen diese Einschätzung gewehrt. Doch nun muss der Bildungsminister aufgrund der diesjährigen Mathematik-Prüfungsergebnisse einräumen, dass da in früheren Jahren vielleicht einiges zu leicht gewesen ist. Weil erstmals Aufgaben aus einem gemeinsamen Pool mehrerer Bundesländer verwendet wurden, ist dies offenkundig geworden. Leidtragende sind die Schüler, die sich vielleicht in der Schule nicht so sehr anstrengen mussten (denn so manche Stunde fällt hierzulande ja auch einfach aus), nun aber schlechtere Karten bei den Bewerbungen haben.

Wichtig ist, dass jetzt rasch Konsequenzen gezogen werden. Die Erhöhung der Stundenzahl in Mathe auf das in anderen Bundesländern übliche Maß ist der richtige Anfang. Dietrich Schröder