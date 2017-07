Lieber draußen statt in der Garage

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Seine Heimat könnte ordentlich was hermachen, findet Friedrich Panzlaff. Den 89-jährigen Bernauer freut vor allem, dass seit kurzem auch Pendler am Bahnhof den Hinweis auf die "Weltstadt" finden. Zu seinem Bedauern sind es jedoch nicht die drei riesigen Fahnen und der Hinweis auf das hier beherbergte Weltkulturerbe, die ihm als Erstes ins Auge fallen.

Während seiner regelmäßigen Spaziergänge über den Bahnhofsvorplatz drängt sich ihm zunächst einmal eine große Anzahl an Fahrrädern auf, welche die dort gepflanzten Bäume von jeder Seite aus einkreisen. "Überall in jeder Ecke", sagt Panzlaff verständnislos, denn nur einige Meter weiter steht seit etwa vier Jahren ein Fahrradparkhaus mit etwa 500 kostenlosen Stellplätzen. Dass Radfahrer das Zweirad-Parkhaus trotzdem nicht nutzen, ist auch für einige der anliegenden Gewerbetreibenden ein Ärgernis. "Es gibt einfach kein schönes Bild ab", merkt eine Mitarbeiterin eines Friseursalons an.

Die Gründe für das willkürliche Abstellen auf dem Vorplatz liegen laut Panzlaff auf der Hand: "Es ist einfach Bequemlichkeit". Um wirkungsvoll dagegen vorzugehen, empfiehlt der Rentner, den Vorplatz über einen längeren Zeitraum überwachen zu lassen oder eine entsprechenden Tafel anzubringen. "Nicht so einen in Schutzfolie verpackten DIN-A4-Bogen", kritisiert er eine vor kurzem von der Stadt vollzogene Maßnahme.

Mehr als diese Zettel-Aktion kann die Stadt hingegen laut Kathrin Klee gegen das Parken ohnehin nicht unternehmen. "Es ist nicht schön, aber auch nicht verboten", meint die Amtsleiterin für Gebäudemanagement der Stadt Bernau. Diskussionen darüber, wie die Fahrradfahrer dennoch dazu angehalten werden können, das Parkhaus zu nutzen, gibt es innerhalb ihres Fachbereiches hingegen immer wieder. Die von einigen Einwohnern geäußerte Vermutung, dass eventuell Diebstähle im Parkhaus das Wild-Parken verursachten, kann Klee jedoch nicht bestätigen. "Die Diebstähle haben nicht signifikant zugenommen", sagt sie.

Als weitaus größeres Problem sieht die Amtsleiterin aber das Einnisten von Tauben. Ob ursächlich für das Meiden des Zweirad-Parkhauses oder nicht, es bringe in jedem Fall "einen erhöhten Schmutzbefall" mit sich. Um es den Vögeln möglichst ungemütlich zu machen, sind laut Klee vor kurzem wieder Netze und Nadeln angebracht worden. Damit die Tauben sich auch dauerhaft fernhielten, dürften sie jedoch auch an den Bahngleisen keine guten Lebensbedingungen vorfinden. "Deswegen möchten wir gemeinsam mit der Bahn in längerfristige Maßnahmen investieren", erläutert sie.